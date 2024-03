S Pardubicemi to bude jiný level, ale můžeme postoupit, burcuje David Kaše

Berete, že Dynamo je favoritem?

Určitě. Těším se na sérii úplně stejně jak na tu s Brnem i s Plzní. Pro nás je strašně velký úspěch, že jsme došli do semifinále, ale věřím, že můžeme jít i dál. Každý v týmu si to uvědomuje. Věřím, že do toho dáme víc než sto procent. Že můžeme být konkurenceschopní. Hráli jsme s nimi v sezoně vyrovnaně. Půjdeme do série s velkou pokorou, ale ne s úplně přehnaným respektem. Doufám, že se nám podaří vyhrát hned první utkání.

Posílil vás postup přes Brno?

Měli jsme v hlavách, že můžeme uspět. I s nimi jsme hráli vyrovnaně v sezoně, věřili jsme si na ně. Teď už zase musíme všechno hodit za hlavu, připravit se na Pardubice. Bude to ještě o level jiné. Co jsem sledoval jejich čtvrtfinále s Hradcem Králové, šlo o hezký hokej, všechno těsné. Myslím, že se může stát cokoli. Doufám, že máme všichni v hlavách, že je můžeme porazit.

Bude víc prostoru na útočení než s Kometou?

Podle mě oni budou hrát to, co celou sezonu. Nebo pod novými trenéry. V prvním utkání rozhodně nic měnit nebudou. Myslím si, že to bude útočnější, otevřenější. Mají hodně ofenzivní obránce.

A také urostlé. Vadí vám to jako útočníkovi?

Vůbec ne, na to nekoukám. Když jsem sledoval utkání Dynama s Hradcem Králové, hrozný rozdíl byl v předbrankovém prostoru. Pardubice před Willa nikoho nepouštěly, měly to parádně zavřené. To je klíč k úspěchu, dostat se před brankáře a mít dorážky. Myslím, že to sérii s Hradcem rozhodlo. Oni se k dorážkám a do slotu nedostali. Já věřím, že my se tam urputností a šikovností dostaneme a budeme dávat góly.

Před brankou to taky bolí...

Ono to bolelo i proti Plzni a Brnu, rozdíl nečekám. Když nabouráme předbrankový prostor, můžeme uspět.

Litvínovští David Kaše a Ondřej Kaše (vpravo) slaví postup do semifinále.

Jak vaše mužstvo v play off roste?

Předkolo s Plzní jsme zvládli 3:0, což vypadá, že série byla lehká, ale vůbec lehká nebyla. Naopak vyrovnaná. S Brnem se nám povedl začátek. A když jsme doma ve třetím utkání dali nabuzovací gól na 3:2, hned jsme dostali dva během minuty. Dost nás to zatáhlo dolů. A přeneslo se to do dalšího zápasu. Ale když jsme znova jeli do Brna, cítil jsem z týmu odhodlání. Oni na nás vlítli a vedli. Nakoplo nás, když jsme přišli po druhé třetině do šatny a trenér nám řekl, že se můžeme vrátit, jen když půjdeme do prodloužení nebo zápas otočíme. Na klucích šlo vidět, jak jsou najednou nabuzení. Nikdy jsem to od trenéra neslyšel, ale hodně nám tahle reakce, tyhle věty pomohly. Vyrovnali jsme z přesilovky a v prodloužení, i když oni měli šance, jsme tomu šli trošku víc naproti a měli jsme o pár příležitostí víc. To byl zlomový moment série.

Pardubice neprohrály víc než dvakrát za sebou. Jak nahlodat jejich sebevědomí?

Sebevědomí je dobré, ale do určité míry. Když nás podcení, budeme jen rádi. Potřebujeme do nich zajet, držet se toho, v čem jsme byli úspěšní ve dvou sériích. Když to budeme plnit, můžeme být hodně hodně vyrovnaným soupeřem, ne-li lepším. Protože kvalitu do útoku máme velkou taky. Máme vyrovnané brankáře, obrana je taky dobrá. Věřím, že když všechno půjde, jak má, půjdeme za vítězstvím.

Udržíte si vaše sebevědomí?

Rozdíl mezi námi a nimi je zkušenost hráčů, oproti nám ji mají obrovskou. Uvidíme, jestli nám to bude stačit na semifinále. Ale naši kluci mají parádní sebevědomí, tým šlape na jedničku, ohromně se podporujeme. I ti, co nedostávají tolik prostoru, ostatní hecují. Cítím z týmu, že stojíme jeden za druhým. Důležitá budou první dvě utkání. Věřím, že se povede nám jedno urvat.