Útočník Vincour ukončil hráčskou kariéru, rozšíří sportovní úsek Komety

Moravský klub o tom informoval na webu.

„Konec jednou přijít musel. Dostal jsem zajímavou nabídku pracovat pro klub, rozšířit tým ve sportovním úseku. Chtěl bych Kometě vrátit to, co ona dala mně. Těším se na to a věřím, že mě bude práce naplňovat a budu klubu prospěšný,“ uvedl Vincour.

Odchovanec Komety se do mateřského klubu vrátil ze zahraničí v roce 2016, po dvou sezonách odešel do Hradce Králové, ale v roce 2019 zamířil zpět do Brna. V extralize Vincour odehrál 364 utkání s bilancí 82 branek a 78 asistencí. Vedle toho hrál i v KHL za Kazaň a Novosibirsk, sedm sezon působil i v zámoří. V NHL odehrál 95 zápasů a zaznamenal 17 bodů (7+10) za Dallas a Colorado.

„Na co budu nejvíce vzpomínat? Určitě to bude první zápas a gól v NHL a samozřejmě na dva tituly s Kometou se nedá zapomenout. Byla to velká jízda, první rok jsem byl sice ve finále zraněný, ale vynahradil jsem si to společně s klukama o rok později,“ řekl Vincour.