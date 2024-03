Kaše: Postup je poděkování lidem, že nás nevybučeli. I semifinále půjdeme vyhrát

„Pro město i pro nás samotné jsme ukázali, že do čtyřky patříme,“ potěšila navrátilce z NHL místenka mezi nejlepším kvartetem extraligy.

O Plzní tvrdil, že je nejhratelnějším soupeřem, kterého Litvínov mohl vyfasovat. O Brnu to zopakoval. Nyní přicházela v úvahu kromě Pardubic i Sparta. Kdo z nich je podle něj tentokrát nejhratelnější? Kaše se nad dotazem od srdce rozesmál.

„Vy jste mě nechali rozkecat a teď dáváte takové otázky?“ řehtal se osmadvacetiletý sympaťák. „Vlastně bylo úplně jedno, koho dostaneme. Když chceme celkově vyhrát, musíme porazit každého, kdo nám vstoupí do cesty. Máme k druhému semifinalistovi respekt, zároveň je v nás odhodlání, že jdeme vyhrát.“

Přenosy na náměstí Litvínovem cloumá hokej jako před devíti lety při tažení za historickým titulem. Město Litvínov zařídilo živé přenosy všech zápasů semifinále Vervy s Pardubicemi, aby je fanoušci mohli sledovat společně. Velkoplošná obrazovka bude umístěná na náměstí Míru. Série startuje v neděli od 17 hodin na ledě východočeského celku.

Favoritem však Verva není, což jí může svědčit. „V poslední čtyřce se může stát cokoli. Bude to těžké, ale myslím, že nás čeká další hezká série,“ avizuje rodák z Kadaně. „A že jsem se netajil tím, že Kometa je hratelná? Člověk by neměl do novin říct: Ty jo, máme Brno, co teď? Naopak, měl by do série jít zdravě sebevědomý.“

Sebevědomí neschází ani Kašemu, přestože třetí nejproduktivnější hráč základní části ještě v play off neskóroval. Opakuje svoji mantru, že důležitý je tým.

„Takže úplně pohoda. Já už takhle mluvím od začátku sezony. Všech pětadvacet borců v šatně zajímá to, abychom vyhráli, než aby dal dotyčný góly a body. U mě je to stejné, i když se ode mě čekají. V prvním zápase v Brně jsem proměnil dva důležité samostatné nájezdy, postoupili jsme, to je hlavní. Super,“ neřeší své statistiky.

Přitom si nemyslí, že by si vytvářel méně příležitostí. Jen je neproměňuje. „Za devět zápasů v play off jsem jel sedmkrát sám na bránu, v šancích jsem hodně. Ani nahrávky se mi nelepily. Možná mě soupeři mají víc načteného než v základní části, hlídají mě těsněji,“ dumá hráč s 258 starty a 57 góly v zámořské NHL. „Anebo to mám lehce v hlavě. Netuším. Důležité je, že se vítězí, a nikdo nebude koukat, že Kaše nemá gól.“

Pardubice – Litvínov Neděle 17.00 online

To jeho nový parťák v elitní formaci Petr Koblasa rozhodl šestý zápas série s Brnem hattrickem, trenéři ho ke Kašovým zařadili místo Nicolase Hlavy, který s nimi odehrál celou sezonu.

„Je normální, že lajny se mění, oni to taky udělali. V play off se snaží tým občas nakopnout malou, kosmetickou změnou. A tento tah vyšel excelentně,“ chválí trenéry. Koblasa načasoval střeleckou formu ideálně. „Má ránu jako kůň, docela mu to teď i střílí do brány,“ směje se starší z bratrů Kašových.

Základ k postupu udělal Litvínov dvěma výhrami v Brně na úvod čtvrtfinálové série. „Bylo důležité odvážet od nich stav 2:0. Ve třetím utkání jsme je měli na lopatě, bohužel přišla minuta chyb. Čtvrtý zápas, to byla dohrávka třetího. V pátém jsme se výborně vrátili do série a já věřil, že doma už to nepustíme. Celé ochozy viděly, že už tu Brno nevyhraje.“

Kašeho nepřekvapilo, že série s Kometou byla jako na houpačce. „Já si určitě nemyslel, že to skončí 4:0. Buďme upřímní, mají výborný tým, hromadu kluků, kteří už titul vyhráli. Zápas v Brně za stavu 2:2 byl hodně důležitý, nevyhrát, nevím, co by se dělo. Trošku rozhodl,“ vypíchl pátou bitvu, kterou Verva urvala 2:1 v prodloužení.

Teď si Kaše a spol. odpočinou, na čtvrtek a pátek dostali volno. A v neděli vletí na Pardubice. „Vymačkaní jsou všichni, ale v play off v sobě najdete vždy něco extra.“

A to i díky fanouškům, kteří třikrát za sebou vyprodali Hlinkův stadion. „Energie od lidí nás určitě nabíjí. V posledním utkání nás extra hnali, my jim chtěli dát dík za čtvrtý zápas (porážka 1:5), že nás nevybučeli, protože to bylo od nás hodně špatný. Jsem rád, že se nám čtvrtfinále povedlo ukončit doma.“

Ani Kašeho góly nebyly potřeba. Schoval si je na Pardubice?