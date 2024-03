Taháky semifinále: střet hvězd a gólmani ve formě. Dojde i na vyřizování účtů?

Nakopnou se Kaše a Sedlák?

Pardubický útočník Lukáš Sedlák diskutuje s rozhodčím během čtvrtfinálového utkání s Hradcem Králové.

Oba patří mezi nejužší skupinu lídrů svých týmů, někteří by dokonce mohli tvrdit, že jsou vůbec těmi největšími. Není divu, vždyť si oba ještě v minulé sezoně zahráli NHL. I proto mohl leckdo očekávat, že právě Lukáš Sedlák a Ondřej Kaše zařídí Pardubicím a Litvínovu postup do semifinále.

Ale tak to úplně nebylo. Kaše i s předkolem posbíral za devět zápasů pouze čtyři asistence. Kromě proměněných nájezdů ani neskóroval. Bodově nevynikal ani Sedlák, který se proti Hradci zapsal do statistik třikrát (1+2).

„Všech pětadvacet borců v šatně zajímá to, abychom vyhráli, než aby dal dotyčný góly a body. U mě je to stejné, i když se ode mě čekají,“ sdělil po vyhrané sérii s Kometou Kaše. A podobně to má určitě také Sedlák, který se po fantastické základní části nejspíš nespokojí s ničím jiným než s titulem.

V cestě za ním mu stojí aktuálně Verva i s Kašem v sestavě. Ačkoliv oba kluby už dokázaly, že dokážou zvítězit i bez gólového přídavku od obou opor, rozhodně by jejich příspěvek opět uvítaly. A ve formě je bude potřebovat i reprezentační trenér Radim Rulík, jenž by je jistě oba rád do týmu povolal.

Odplata za předchozí porážky

Potyčka po konci utkání mezi hokejisty Třince (v bílém) a Sparty

Věděli jste, že Sparta posledně vyřadila Třinec z play off v sezoně 2001/02? Tehdy se jednalo o čtvrtfinále, série trvala šest zápasů, svěřenci Václava Sýkory a Pavla Hynka poté přetlačili Slavii i Vítkovice a mohli se radovat ze zisku mistrovského titulu.

Od té doby patřila všechny čtyři setkání Ocelářům, kteří uspěli i v loňském čtvrtfinále a ve finále před dvěma lety. Když čtyřnásobní obhájci prvenství ve čtvrtek přetlačili v sedmém zápase České Budějovice, vzpomínky na bolestivé prohry v táboře Pražanů jistě alespoň na chvíli ožily.

Sparta v základní části Třinec čtyřikrát porazila, přičemž dvakrát musely rozhodnout samostatné nájezdy a jednou prodloužení. Dosud poslední vzájemný duel nabídl kromě výsledkově jasnějšího průběhu (5:1) také emotivní vyvrcholení.

Do závěrečné mely se zapojili téměř všichni hráči. Obě skupinky se nechtěly roztrhnout, na ledě setrvaly několik minut po skončení utkání. Sudí rozdali osm pětiminutových trestů. „Asi nevyřízené účty,“ poznamenal hostující asistent trenéra Vladimír Országh.

Třaskavá bitva se dá vzhledem k nedávné hromadné potyčce a vzájemné bilanci v play off z posledních let očekávat i tentokrát.

Ustojí čtvrtfinálový fantom i nyní?

Litvínovský gólman Matej Tomek během zápasu s Kometou Brno.

Namluvilo se o něm opravdu hodně. A zaslouženě, vždyť Matej Tomek několikrát připravil Kometu o jasný gól a takřka neustále působil velmi jistě. I proto Verva postoupila do semifinále, kde ji však čeká mnohem těžší sousto.

„Celá série byla extrémně náročná a pro mě o něco speciálnější, protože musím něco zaplatit do týmové kasy. Motivaci jsem měl asi jako každý člověk, který se postaví proti svému bývalému zaměstnavateli, i když jsem se na to snažil nemyslet,“ přiznal Tomek.

Teď už interní motivaci proti týmu, který ho dobrovolně odložil do Litvínova, mít nebude. Bezpečně ji ale vystřídá jiná, bude totiž čelit nejsilnějšímu extraligovému celku historie.

Proti Dynamu naskočil do všech čtyř vzájemných střetnutí v základní části, dvakrát se se spoluhráči radoval z vítězství. Připíše si v semifinále další čtyři a postará se o velké překvapení?

Sparťanský srdcař ve formě

Útočník Sparty Miroslav Forman (uprostřed) slaví gól proti Liberci se spoluhráči Aaronem Irvingem a Davidem Němečkem.

Hráče s pevnějším vztahem ke Spartě byste v současném kádru hledali jen těžko. Hokejově zdě vyrůstal, do A-týmu poprvé nakoukl v ročníku 2010/11. Od té doby formou hostování či střídavých startů krátce působil v Berouně, Litoměřicích a Českých Budějovicích, ale jeho věrnost mateřskému klubu přetrvala.

Vždyť Miroslav Forman naskočil v dresu Pražanů už do čtrnácti sezon! Desetkrát opouštěl play off zklamaný, dvakrát musel vstřebat smutek po finálové porážce. Teď pevně doufá, že na jedenáctý pokus už se dočká a bude si moct konečně vychutnat mistrovské oslavy.

Ve čtvrtfinále proti Liberci patřil mezi klíčové postavy. Na domácím ledě se do statistik nezapsal, ale po přesunu na sever Čech pomohl srazit Liberec dvěma tříbodovými výkony. „I když nám odskočili, žádná panika nebo nervozita se nedostavila. V tomhle jsme opravdu silní,“ pochvaloval si.

S finským centrem Janim Lajunenem a dlouholetým parťákem Janem Buchtelem vytvořili formaci, která umí rozhodovat zápasy, spolehlivě pracuje do defenzivy a pro soupeře umí být velice nepříjemná. Na Spartě věří, že zkušené trio zatopí i obhájcům titulu. Forman má o motivaci rozhodně postaráno.

Pět pamětníků chce přispět více

Pardubický útočník Lukáš Radil.

V play off se naposledy potkali v roce 2015. Vzpomínáte? Tehdy Litvínov odstartoval fenomenální jízdu za historickým titulem, kdy postupně vyřadil ještě Kometu a ve finále přemohl v sedmizápasové bitvě Třinec.

Jako druhý celek po základní části načal play off právě s Pardubicemi. Stačilo mu pět zápasů, Verva navíc inkasovala jen šestkrát.

Tentokrát do série vstupují týmy z opačného pohledu. Dynamo jako velký favorit, nejen tohoto souboje, začíná doma, Litvínov postoupil do semifinále jako jediný tým mimo nejlepší čtyřku po základní části. Na poslední měření sil ve vyřazovací části si vzpomíná pět pamětníků.

Na straně Vervy se jedná o dvojici Ondřej Jurčík a Marek Baránek, u Východočechů si pak zahráli Lukáš Radil, Tomáš Zohorna a Patrik Poulíček. Z pětice hráčů se do statistik zapsali jen dva z nich, Radil jako jediný jednou skóroval, Zohorna zase na jednu branku nahrál. A minimálně právě pardubické opory by tentokrát rády přispěly více.

Vydrží Mazanec v brance?

Brankář Třince Marek Mazanec a Josef Koláček z Českých Budějovic během čtvrtfinále.

Loňské vítězné tažení sledoval převážně ze střídačky. Odchytal všechny tři zápasy v předkole, po prvním čtvrtfinále proti Spartě přenechal místo mezi třemi tyčemi Ondřeji Kacetlovi a zpět se vrátil jen na na necelé dvě třetiny šestého semifinále s Pardubicemi.

Tentokrát se situace změnila. Marek Mazanec plnil roli jedničky už v základní části, zatím si ji drží i v play off. Fantoma předchozích play off pustil do akce pouze jednou ze sedmi případů. „Celou sérii měl výborná čísla,“ hlásil po vydřeném postupu spokojený kouč Zdeněk Moták.

Dvaatřicetiletý gólman drží úspěšnost zákroků nad hranicí třiadevadesáti procent (93,28 %). Ve čtvrtfinále lovil puk ze sítě jen devětkrát, tři zápasy s houževnatými Českými Budějovicemi včetně toho rozhodujícího ozdobil vychytanou nulou.

„Nakonec jsme to uválčili, ale byly to nervy do poslední chvíle,“ oddechl si Mazanec. Naváže na spolehlivé výkony i proti Spartě, která ho zřejmě prověří ještě více? Nebo se stejně jako před rokem postupně stane náhradníkem a do branky půjde Kacetl?