Kluci řeší hlavně tým. Táta Kaše o play off i šanci, zda starší syn zůstane

„Jsou rádi, že vedou v sérii 3:2, že to nevisí jen na nich. Trošku se jim ulevilo. Samozřejmě by taky chtěli bodovat, ale tým je přednější,“ řekl padesátiletý otec hvězdných sourozenců. Ani na úterní čtvrtfinále číslo 6 v Litvínově chybět nebude, ostatně sám v klubu trénuje dorost.

Litvínov – Brno Úterý 17.30 online

Je bránění vašich synů v podání Komety těsnější?

Určitě. Brno je má přečtené a zaměřuje se na ně, daleko víc je hlídá. Je pro ně složitější se prosadit. Je to také o momentální formě a štěstí. Co Ondra dával v základní části, to mu teď nepadá. Rozhodují maličkosti. Je důležité, že to není jen vyloženě na nich, ale góly dávají i ostatní.

V posledním utkání od nich trenéři roztrhli Nicolase Hlavu.

Potřebovali udělat nějakou změnu a je dobře, že to Hlavovi vyšlo a rozhodl gólem v prodloužení. Potřebují dostávat i nové impulzy, občas je to obehraná písnička, takže trenéři správně zareagovali.

Litvínovští bratři David Kaše (vlevo) a Ondřej Kaše

Jak často kluky v play off vídáte?

V podstatě denně, když nejsou na tripu v Brně nebo na zimáku v Litvínově. David u nás v Kadani bydlí a Ondra kousíček od nás.

Bratři Kašové v sezoně Starší Ondřej byl třetím nejproduktivnějším hráčem základní části extraligy, získal 54 bodů (23+31), David si zapsal 43 bodů (14+29). V play off zatím Ondřej nasbíral dvě asistence, obě proti Kometě, David gól a čtyři asistence, dvě z nich proti Kometě.

Radíte jim ještě?

Ne. Spíš je to o psychické podpoře, nechat je vypovídat.

Sezonu mají náramnou. Překvapilo vás to u Ondřeje, který se vracel po roční pauze?

Abych řekl pravdu, nepřekvapilo. Vím, jaký je hokejista. Sám řekl, že kdyby byl stoprocentně zdravý, v NHL ještě byl. Teď to dokazuje. Jsem rád, že zdraví mu drží. Uvidíme, co dál, vůbec nemám tušení. O tom se ještě nebavíme.

Je podle vás reálné, aby Litvínov staršího Ondřeje udržel?

Myslím, že reálné to je, ale teď se budoucnost neřeší. Kluci se soustředí na play off. David navíc s Litvínovem smlouvu ještě má.

David přišel ze Sparty, pookřál vedle svého bratra?

Myslím, že jo. Bratrská chemie působí. Je hrozně důležité, že spolu hodně komunikují, jeden druhému si řeknou, co se jim nelíbí. Klidně se i pohádají, což je dobře.

Býváte u hádek?

Většinou se hádají v autě cestou na tréninky a zápasy. Proberou to mezi sebou a domů už to netahají.

Jsou oblíbenci fanoušků. Co s vámi dělá, když skandují jejich jména?

Hřeje mě to na srdci. Ukázali, že hokej umí. Nikdo nepředpokládal, že Litvínov bude tak vysoko celou sezonu. Jen dobře, že se takhle uvedli.

Co oni a mistrovství světa?

Každý by si na něm chtěl zahrát, zvlášť doma. Ale tohle je spíš otázka na reprezentační trenéry, jestli padnou do jejich systému hry.

Jak zatím hodnotíte čtvrtfinálovou sérii s Brnem?

Je vyrovnaná, rozhodují maličkosti, není nic jistého. Možná dojde až do sedmého utkání.

Čím to, že vítězí jen hosté?

První, třetí a pátý zápas byly o jednom gólu, o nájezdech, to je vyrovnané. Domácí prostředí zatím v play off nehraje úplně roli. Je to úplně jiné než základní část, rozhoduje v tu chvíli, kdo má více sil, kdo má momentálně lepší formu. Maličkosti. Kolikrát i pískání rozhodčích, přijde mi, že metr je pokaždé trošku jiný, to taky má vliv.

V čem je Litvínov lepší než Kometa? A v čem naopak Brno?

Mančafty jsou vyrovnané, Brno je silovější, agresivnější, Litvínov zase v určitých směrech hokejovější.

Play off rozhodují gólmani, co říkáte na to, jak se rozchytal litvínovský Matej Tomek?

Oba brankáři chytají výborně, skvělý je i Furch. Když nemá gólman formu, v play off nejde vyhrávat.

Hned první zápas série s Brnem dospěl do nájezdů, které rozhodli vaši synové. Kochal jste se?

Kluci jsou na tohle šikovní, i sebevědomí mají, potěšilo mě to.

Koho favorizujete na titul?

Je těžké někoho favorizovat, podívejte Pardubice. Vyhrály základní část a s Hradcem byly všechny zápasy čtvrtfinále vyrovnané, rozhodovaly detaily. Asi to bude o Spartě a Pardubicích, mají nabité kádry. Litvínovu by slušelo semifinále.

V Litvínově jste letos vedl dorost, jaká byla vaše sezona?

V Litvínově jsem spokojený, ale se sezonou ne. Hráli jsme spodní skupinu extraligy, pět kol před koncem jsme byli na postup do play off, pak jsme ale důležité zápasy nezvládli a do vyřazovací části se nedostali. Mrzí mě to.

Budete pokračovat?

Zrovna teď jednáme. Z mé strany zájem je, ze strany klubu taky, asi se dohodneme.

Zalíbilo se vám v Litvínově?

Je to kousek od domova, tedy od Kadaně, Litvínov má i hokejovou historii. Je tady hodně práce. Malinko se zaspalo s výchovou mládeže, teď se to startuje směrem nahoru a do budoucna myslím, že se Litvínov zase přiblíží místům, kde bývával.

Dřív jste pracoval v Chomutově, což je rival Litvínova. Nedává vám to někdo najevo?

Vůbec, tohle je trenérský osud, jednou tady, podruhé tam. I v realizáku áčka jsou chlapi z Chomutova.