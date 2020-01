Plzeň čeká Třinec a Sparta. Musíme vše odčinit, velí kouč

„Rozebrali jsme každou minutu. Hráčům jsme vytkli všechno. Nasazení, přípravu, individuální výkony, nedodržování systému. Nefungovalo tam nic, museli jsme to vzít od začátku hokejové abecedy,“ prohlásil hlavní kouč Ladislav Čihák.



Po šesti výhrách v řadě jeho tým přibrzdily dvě kruté porážky. Debakl v Liberci 1:7, o dva dny později porážka 2:5 na ledě Komety. A především mdlý výkon.

„Liberec byla facka. A v Brně jsme dostali rovnou vařečkou na holou pr... Jsou to tři vykřičníky. Věřím, že si to kluci uvědomili, doma teď musíme odčinit úplně všechno,“ nabádal trenér Škody.

Plzeň i tak stále drží třetí příčku tabulky, jenže na přelomu třetí a čtvrté čtvrtiny základní části ji na domácím ledě čekají další dva těžcí rivalové. Dnes od 17.30 hodin nastoupí v Logspeed CZ Areně proti rozjetému Třinci, v neděli dorazí pražská Sparta. „Máme těžký los. Dva mančafty, které letos aspirují na titul. Bude to o nasazení a dodržování toho, co si řekneme a s jakým plánem do zápasů půjdeme.“



Jánošík má zvýšit důraz

Do hry poprvé zasáhne slovenský obránce Jánošík, který přišel do Plzně z Litvínova výměnou za reprezentačního beka Moravčíka. Postaví se do druhé dvojice po bok Pulpána. „Adama (Jánošíka) jsme sledovali už s výhledem na příští sezonu. Takhle se to urychlilo. Michalovi (Moravčíkovi) končila smlouva, má pak jiné plány. Já mu moc přeji, aby se dostal do Evropy a ať se mu tam daří. My jsme se v tuhle chvíli museli dívat na sebe a řešit i budoucnost,“ naznačil Čihák, který si od nové posily slibuje větší důraz v předbrankovém prostoru. „A také u mantinelu. Máme na to Bohouše Janka, Jánošík by tomu měl ještě víc pomoci.“

Škoda však dál postrádá dva důležité útočníky, mimo hru jsou křídla z Kodýtkovy formace Eberle se Strakou. „Uvidíme, zda někdo z nich zasáhne do nedělního duelu. Teď to prostě musí uhrát kluci, kteří dostanou důvěru,“ konstatoval plzeňský trenér. Zamíchal i s elitní řadou, ke Gulašovi s Mertlem se tentokrát posune Zdráhal. Kantner nastoupí s Kracíkem a Pourem.