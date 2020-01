Na ledě soupeře jsme poloviční, láteřil plzeňský Hanzlík

„Já to vezmu obecně. My jsme na soupeřových hřištích až na pár výjimek poloviční oproti domácím utkáním. Dnes to nebylo jinak. Individuální výkony hráčů venku nejsou dobré, je to taková směsice bojácnosti a lehkovážnosti, což jsou vlastnosti, které snad ani nejdou k sobě,“ zlobil se Jiří Hanzlík, asistent hlavního plzeňského kouče Čiháka.



Hlavní postavou včerejšího utkání byl brněnský kapitán Zaťovič. Čtyřiatřicetiletý forvard si připsal hattrick, všechny gólové akce přitom pro něj byly snadné. V závěru střílel do opuštěné branky při plzeňské power play, předtím číhal dvakrát na správném místě a využil parádních přihrávek od spoluhráčů. „Ale nedívám se na to, zda to byly góly do prázdné branky. Důležité jsou trefy, které nás přivedou k bodům,“ prohlásil Martin Zaťovič.

Klíčovou trefu zaznamenal na konci druhé třetiny. V ní Škoda snížila na 2:3, Kometu jasně přestřílela. Jenže ve 38. minutě na sebe Plekanec hravě navázal dva soupeře a Zaťovičovi předložil puk před odkrytou branku. „Ten jeho průnik byl důležitý a přihrávka excelentní,“ chválil Plekance jeden z brněnských trenérů Kamil Pokorný.

12 gólů inkasovali hokejisté Plzně v posledních dvou zápasech v Liberci a v Brně. 3.místo v tabulce si Škoda udržela i přes dvě porážky, v pátek hostí mistra z Třince.

Plzeň se znovu mohla opřít o hru v početní převaze. V první třetině Gulaš už po 13 vteřinách prudkým švihem využil přesilovku čtyři na tři, ve druhé části pak připravil palebnou pozici pro Kantnera. Jenže tohle bylo na bodový zisk málo...



„V první třetině jsme byli mizerní, byl z toho stav 3:1. Pak se hra opticky vyrovnala, ale Brno si hlídalo výsledek a my jsme dnes na obrat neměli,“ uznal kouč Hanzlík.

„Ve třetí části jsme se hlavně snažili vyvarovat faulů, což se nám povedlo,“ doplnil Pokorný.

Plzeň nyní čeká série dvou domácích utkání. V pátek přivítá mistrovský Třinec, v neděli pak načne poslední čtvrtinu základní části nejvyšší soutěže proti pražské Spartě.