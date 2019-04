Kdy jindy by to mělo být vyostřené než ve finále, říká liberecký Vlach

Jak vám ale bylo na začátku druhé třetiny, kdy jste hráli za stavu 0:0 ve třech?

To oslabení jsme zvládli a myslím, že nás to docela dost nakoplo. Kluci tam odvedli perfektní práci včetně brankáře Romana Willa, který byl fantastický a držel nás ve spoustě šancí. Určitě to byl důležitý bod v utkání.

Najednou jste do zápasu dávali víc emocí, viďte?

Jo, tentokrát to bylo ono. Už to bylo mnohem víc vyhecované.

Je důležité, abyste soupeři ukázali, že to nebude mít jednoduché?

Je to finále, emoce tam jsou. Zároveň to nesmíme přehánět, protože jsou z toho pak vyloučení. Víme, že Třinec má přesilovky dobré a pak by nás to mohlo mrzet.

Bylo poměrně i dost bitek. Bude to tak pokračovat?

Je to finále, kdy jindy by to mělo být vyostřené než ve finále. Teď to bude vyhecované furt. Ani jeden mančaft necukne. S přibývajícími zápasy se sčítají minisouboje jednotlivých hráčů, takže toho bude víc a víc.

Udělalo vám radost, že jste v závěru třetím gólem definitivně zlomil odpor Třince?

Tam se mi trošku splašily ruce. Láďa Šmíd odvedl skvělou práci v obranném pásmu, Lukáš Krenželok mi to krásně dal. Já se snažil zachovat chladnou hlavu. A jak říkám: splašily se mi ruce a naštěstí z toho byl gól.

Stáváte se střelcem důležitých branek?

Ne, to ne. Snažím se hrát pořád stejně, dělat poctivou šanci. Občas se do nějakých šancí dostanu a jsem rád, že mi tam něco spadne. Snažím se dělat to nejlepší pro svůj mančaft. Cítím se dobře.

Třinec ještě nedal gól při hře pět na pět, stoupá význam disciplíny?

Jo, mají dobré přesilovky. Pět na pět jsme si pokryli a musíme zapracovat ještě na oslabení, abychom nedostávali góly.

Ulevilo se vám, že jste se vrátili zpět do svých kolejí a že si zase věříte?

Když prohrajete, tak to není nikdy pozitivní. Jsme rádi, že nejedeme do Třince za stavu 0:2. Přichystáme se na první utkání tam a budeme se snažit vyhrát. Nemyslím si, že to tam bude jiné. Bude to zase urputný boj o každý centimetr ledu.