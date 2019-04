ONLINE: Finále pokračuje, Třinec chce v Liberci navázat na první výhru

Oceláři urvali první zápas série zejména díky úspěšným přesilovým hrám - oba dva góly vstřelili z početních výhod, až třetí nabídnutou přesilovku hosté v závěru nevyužili.



Úspěšnými střelci slezského celku byli Petr Vrána a Erik Hrňa. „Mají šikovné hráče, takže jsme se snažili vyvarovat zbytečných komplikací. Snažili jsme se hrát hodně do těla, to dělá problémy každému. A když náhodou nastal nějaký problém, tak to vyřešil brankář Hrubec,“ popisoval Hrňa.

Pro Liberec je úvodní finálová prohra, navíc doma, velkým zklamáním. Bílí Tygři měli stejně jako soupeř k dispozici tři přesilovky, v žádné z nich však výrazněji nezahrozili.

„Nestříleli jsme a zbytečně moc kombinovali. Takhle to nejde. Když se přesilovky moc nedaří, musíme je zjednodušit a cpát všechno do brány. Doufám, že si to všichni uvědomíme a v pátek bude na ledě trochu jiný tým,“ přál si liberecký obránce Ladislav Šmíd.