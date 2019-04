Třinec zaskočil favorita. Obranou, přesilovkami a větším odhodláním

Třinec znovu ukázal, jak se mu ve vyřazovací fázi skvěle daří na hřišti soupeře. Ve čtvrtfinále uspěl v obou partiích na ledě Vítkovic, v semifinále zaváhal v Plzni jen jednou a velmi dobře začal i ve finále na severu Čech.

„Je super, že nám to jde. Snad to potvrdíme i v pátek,“ usmál se útočník Petr Vrána, autor vítězného gólu.

Ten padl krátce po libereckém vyrovnání. Třinec se mohl spolehnout na vynikající produktivitu: ze tří početních výhod vstřelil dva góly. Domácí zaskočil tím, že v nich nehrál na svého kanonýra Martin Růžičku, který obvykle akce zakončuje střelami zleva.

„Liberec se soustředil hodně na křídla, a proto zůstával prostor na modré. Snažil jsem se toho využívat a naštěstí jednou se to povedlo,“ pochvaloval Milan Doudera, po jehož ráně padl první gól. A Vrána doplnil: „Bylo skvělé, že se nám dařilo udržet kotouč v pásmu, i když mohl Liberec vyhazovat. To bylo hodně důležité.“

Třinec se výborně připravil na útočnou sílu soupeře, kterou se snažil brzdit už v zárodku. Až úpěnlivě dbal na to, aby libereckým hráčům nedovolil dostat se do brejků a většinu jejich akcí zastavoval už ve středním pásmu. To byl jeden z hlavních klíčů k úspěchu.

„Mají šikovné hráče, takže jsme se snažili vyvarovat zbytečných komplikací,“ nezastíral autor prvního gólu Erik Hrňa. „Snažili jsme se hrát hodně do těla, to dělá problémy každému. A když náhodou nastal nějaký problém, tak to vyřešil brankář Hrubec,“ dodal Doudera.

Ten neskrýval, že důkladná obrana středního pásma byla stěžejním faktorem třinecké taktiky. „Hráli jsme takhle proti Vítkovicím i Plzni a osvědčilo se nám to. Obzvlášť když se vede.“

Na druhou stranu úplně bez chyb to nebylo. „Párkrát jsme si tam sami zatopili, protože jsme zbytečně ztráceli puky,“ přiznává Hrňa. „Občas nám dělalo problém zachytávat protečované puky, ale celkově jsme to zvládli dobře. A když se puk do pásma dostal, tak jsme byli schopní ho dostat rychle pryč,“ poznamenal Vrána.

Liberec - Třinec Druhé finále sledujte od 17.00 online.

Bude zajímavé sledovat, jestli dokáže Liberec zareagovat. Každopádně už po prvním duelu je jasné, že jeho role favorita nebude tak jednoznačná, jak se mohlo zdát.

„Jsou to stejní kluci jako my. Nevidím takový rozdíl, aby nás válcovali. Samozřejmě chceme všem ukázat, že jsme ve finále zaslouženě. Už v základní části jsme hráli výborný hokej a není náhoda, že jsme skončili druzí. Po loňském finále si jdeme za svým cílem. Poučili jsme se z chyb a jsme silnější,“ věří Doudera.