Zápas blbec. Musíme na to jinak, burcuje Šmíd po prohře Liberce

Takže budete muset zlepšit především oslabení?

Ano. A také naše přesilovky, protože jsme v nich nepředvedli vlastně vůbec nic. Nestříleli jsme a zbytečně moc kombinovali. Takhle to nejde. Když se přesilovky moc nedaří, musíme je zjednodušit a cpát všechno do brány. Doufám, že si to všichni uvědomíme a v pátek bude na ledě trochu jiný tým.

Proč jste se nedokázali dostat do tempa?

Kdybych to věděl, určitě bych vám to řekl. Nevím, jestli jsme byli trochu svázaní a možná i nerozehraní - přece jen jsme týden nehráli. Na druhou stranu jsme se dneska ráno probudili a věděli, že nás čeká finále. To už musí být motivace jako blázen a musíme k tomu přistoupit trochu jinak.

Je první prohra, navíc v domácím prostředí, velkou komplikací?

Je to jen zápas číslo 1, takže žádná panika, ale pár věcí jsme si v kabině museli vysvětlit. Doufám, že si to každý vezme u srdce a začne u sebe. Podíváme se do zrcadla a v pátek tam vlítne úplně jiný tým.

Po dlouhé době jste nevedli, nemohl to být psychologický moment?

Doufám, že ne. Celé play off si říkáme, že musíme být sebevědomí za jakékoli situace. Jestli je někdo nervózní, tak ať na ten led nechodí. Myslím, že nikdo nervózní nebyl, byl to takový zápas blbec. Ale z chyb, které jsme udělali, se musíme poučit.

Bylo to o hodně jiné než semifinále s Kometou?

Je to jiný soupeř, hrají útočnější hokej. Třinec je také kvalitní mužstvo, teď už si nevyberete. Dobře bruslí, kombinují, mají tam rozdílové hráče. Myslím, že v první třetině jsme jim dali hodně prostoru u nás v pásmu. Nechali jsme je rotovat, což jsme nechtěli, ale bohužel. Sice nám pět na pět gól nedali, ale dali jsme jim dvě přesilovky a oni toho využili. Takhle to hrát nemůžeme.