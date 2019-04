Bitky, slovní útoky, emoce. Někdy až za hranou, říká Hrubec o Liberci

Liberec dal ve druhé finálové partii do utkání emoce. A především díky nim zvítězil 3:1, a srovnal tak sérii na 1:1. „My jsme měli spoustu přesilovek, které zůstaly nevyužity,“ posteskl si třinecký kouč Václav Varaďa.

Ano, Severočeši za své odhodlání několikrát pykali. Rozhodčí například poslal na trestnou lavici Radana Lence za nesportovní chování, protože hostujícího gólmana osprchoval ledovou tříští.

„Kromě toho se dávaly krosčeky, byly pošťuchovačky, několik bitek a padalo řadu osobních urážek, které se nedají dát ani ven,“ prohlásil Hrubec.

Bylo to logické, Liberec potřeboval po úvodní prohře něco změnit. Musel za každou cenu zvítězit. Trenér Filip Pešán po utkání vyprávěl, jak hráčům ani nemusel nic říkat, že od rána cítil, že do kabiny přišlo úplně jiné mužstvo. Že sami hokejisté vycítili, co je potřeba udělat pro vítězství.

„Na druhou stranu těch emocí bylo někdy až moc. Je pozitivní, že nám Třinec ještě nedal gól ze hry pět na pět, ovšem kdybychom dostali tři góly v oslabení, tak by mi to bylo úplně jedno,“ pravil.

Bílí Tygři však krizové momenty zvládli. A přesvědčili se, že tudy vede cesta k úspěchu. „Jiná nefunguje, tak to ve sportu je,“ vykládal střelec vítězného gólu Libor Hudáček. „Bez emocí nemáte šanci a je jedno, že máte neskutečně kvalitní mužstvo. V základní části jsme si párkrát mysleli, že to půjde samo, ale mýlili se. I v prvním finále to byl od nás hokej jak v divadle.“

To v pátek nehrozilo. Liberec i celou halu nakoplo ubráněné oslabení ve třech zkraje druhé třetiny a především první gól. Svou roli pochopitelně sehrál i důraz, napadání, dohrávání soubojů, tvrdost. A také zmiňovaná psychologie.

Třinecký gólman Hrubec popisoval: „Dobře vím, proč na mě pokřikujou. Je to jedna z taktik, jak mě rozhodit. Ale jsem nad věcí a vím, že ti kluci nejsou v jádru zlí. Je to adrenalin a touha vyhrát. Navíc nebudu naivně tvrdit, že moji spoluhráči nedělali na druhé straně to samé. To je hokej, emoce k němu patří. Bez toho náboje by to lidi nebavilo.“

Jaroslav Vlach, autor třetího gólu, který definitivně zlomil závěrečný odpor Třince, nezastíral: „Emocemi musíte soupeři ukázat, že to nebude mít jednoduché. Ale nesmí se to přehnat, abychom mu nedali přesilovky, které má hodně dobré. To by nás mohlo mrzet.“

Z toho rezultovaly i bitky. Pěstní souboj absolvoval například Tomáš Filippi s Martinem Adamským nebo Ladislav Šmíd s Tomášem Marcinkem. Ten po utkání celkem smířlivě říkal: „Štěkali jsme po sobě, to k tomu patří, ale nikdo si nenechá brnkat po nose. Má to však své meze. Člověk se musí víc držet i vůči rozhodčím.“

Duely v Třinci, kde bitvy o mistrovský titul budou v pondělí a úterý pokračovat, slibují zajímavou podívanou. „Je to finále, kdy jindy by to mělo být vyostřený. Ani jeden mančaft necukne. S přibývajícími zápasy se budou sčítat minisouboje, takže vypjatých momentů bude víc a víc,“ věští Vlach.