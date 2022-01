Potvrzeno, Salák ve Spartě končí. Žádný hráč není víc než klub, hlásí Ton

Salák se měl údajně dopustit porušení smlouvy, navíc se netajil tím, že není s působením ve Spartě spokojený. V probíhající sezoně naskočil do 23 zápasů, v nichž si držel průměr 2,62 obdrženého gólu na utkání. Další starty už však v pražském celku nepřidá.

„Žádný hráč není víc než klub. S Alexandrem Salákem jsme počítali do bojů v play off. V nedávném období jsme ale usoudili, že bude lepší, když v našem klubu dál pokračovat nebude,“ sdělil pro klubový web sportovní ředitel Petr Ton.

Informaci, že touží účastník tří světových šampionátů po odchodu, potvrdil v neděli sparťanský trenér Josef Jandač. „Odehrálo se to rychle, přišel s tím sám. Když si tu nepřeje zůstat, tak tu zůstat ani nemůže. Nikoho takového v týmu nechceme. Jestli nechce hrát za Spartu, tak ať si sbalí věci a jde,“ prohlásil rezolutně.

Sparta tak nyní pátrá na přestupovém poli a zdá se, že by brzy měla oznámit jméno náhrady za Saláka. Spekuluje se, že by měla zalovit v nižších zámořských soutěžích. K dispozici má momentálně jako jedničku Matěje Machovského, kterému kryje záda mladý Oldřich Cichoň. Pražané zároveň drží práva na Jakuba Neužila, ten ale momentálně hostuje v Litvínově.

„Rozhlížíme se zejména po zahraničním trhu. Jednání jsou na dobré cestě. Jasno bychom chtěli mít nejpozději do konce týdne,“ prozradil Ton.

Co čeká Saláka nyní? Mluvilo se o možném přesunu do Djurgärdenu. V jednu chvíli to vypadalo, že z přestupu sešlo, jenže ve švédských médiích tato varianta během víkendu opět ožila.

Strakonický rodák přišel do Sparty v průběhu minulé sezony jako volný hráč poté, co skončil v Dinamu Riga. Zbytek ročníku mu vyšel skvěle, jenže od úvodu toho aktuálního strádal. Pražané tak opět musí řešit složitou situaci v brankovišti, dlouhodobě nejproblémovější pozici loňského semifinalisty extraligy.

V posledních dnech kolovalo Salákovo jméno i bulvárním tiskem, měl totiž se spoluhráči navštívit striptýzový bar. Následně se do médií vyjadřoval jak sám gólman, tak jeho žena. „Kluci dostali místo zrušeného Spengler Cupu pár dní volna, něco si vyříkali a asi to trochu protáhli. Víc už jsem nechtěl vědět,“ komentoval kauzu kouč Jandač.