ONLINE: Pardubice hostí Olomouc, Kladno zkusí zabodovat i proti lídrovi

Hokejisté Pardubic mají aktuálně nejlepší formu v extralize. V posledních pěti utkáních vždy vyhráli a dohromady nasbírali třináct bodů. Teď je čekají Hanáci, kteří naopak poslední tři zápasy ztratili. Vždy přitom zastávali pozici venkovního týmu. Včetně středečního duelu čekají ještě další dvě utkání na ledě soupeřů za sebou. V Pardubicích v říjnu vyhráli 1:0 po prodloužení.

„Cesty na zápasy nejsou ideální, ale nijak extrémně to nevadí,“ sdělil útočník Olomouce Jan Knotek.

Mora se z karantény do hry vrátila v pátek. Vítkovice čekaly devět dní a ve středu se představí poprvé po nucené pauze. „Bude to chvilku trvat, než spadneme do zápasového rytmu. Musíme být trpěliví a dobře nastavit hlavy,“ poznamenal kouč Ostravanů Miloš Holaň.

Zdálo by se, že soupeř pro vlastní restart jim vyšel dobře. Karlovy Vary jsou až třinácté a Vítkovičtí s nimi mají kladnou bilanci, v prosinci vyhráli dokonce 6:1. Jenže Energie z předešlých pěti utkání čtyřikrát slavila, je v kontaktu s play off příčkami a navíc odehrála nejméně utkání ze všech celků extraligy.

O příčku za Vary se nachází s velkým 11bodovým odstupem Kladno. Tomu se v roce 2022 také nebývale daří. V rozehrané sezoně se ještě nestalo, že by Rytíři bodovali pětkrát za sebou, nyní ovšem z možných patnácti bodů nashromáždili hned jedenáct a výrazně se vzdálili poslednímu Zlínu.

„Prostě jsme si srovnali hlavy a makáme, nic víc v tom nehledejte,“ uvedl kladenský forvard Ladislav Zikmund. „Teď je hlavní úkol nepustit kostičku a udržet extraligu za každou cenu. Stále koukáme dolů, mějme radši toho strašáka. Co přijde směrem nahoru, nás může jen překvapit,“ doplnil.