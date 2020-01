Rekord z Drážďan platí, potvrdil extraligový šéf Řezníček

A co námitky, že diváci měli lístky na dva zápasy a víc než dvě třetiny jich byli z Německa?

Já si myslím, že by to měl být rekord extraligy. Bylo to jednoznačně mistrovské utkání extraligy. Že se na něm díky zájmu o předchozí utkání sešlo tolik diváků, to byl vlastně ten účel. Mělo by to být považované za rekord.

Původně jste říkal, že se stanoví rekord extraligy mimo Česko.

Soutěžní a disciplinární řád povoluje hrát v zahraničí, tak jsme k tomu přistoupili. Bylo řečeno v nadsázce, v žertovném tónu, že sice rekord bude, ale v cizině. Že se hrálo za hranicemi, nic nemění na tom, že šlo o mistrovské utkání extraligy.

Kolik jste udělili výjimek?

Asi devět deset. Třeba na videosystém, i když video fungovalo dokonce se 17 kamerami. Výjimka byla na pravidlo o nestřídání stran ve 3. třetině pod otevřeným nebem. Povolili jsme více lidí na střídačce. Místo osmi deset, protože jich týmy potřebovaly k zabezpečení zápasu logicky víc. Výjimka byla i na to, že hráči nastoupí na rozbruslení v čepicích a bez helmy, protože to je tradiční rituál. Na všem jsme se hladce dohodli, nikdo nebyl proti.

Jak se vám akce líbila?

Hlediště bylo zaplněné, splnilo to předpoklady. Lidé očekávali dva nejtradičnější týmy z české extraligy. Jak Litvínov, tak Sparta táhly, fanoušci na ně byli zvědaví. Dobré bylo, že se udobřilo počasí a na našem zápase nepršelo jako na německém. I hráči si to podle mě užili.

Top návštěvy v extralize 32 009 - 2020 Litvínov - Sparta

21 500 - 2016 Kometa - Sparta 18 514 - 2016 Kometa - Plzeň 17 182 - 2012 Kladno - Kometa 17 140 - 2011 Pardubice - Kometa

Co ohlasy z německé strany?

Dobré. Snad jen, že jim chyběli diváci na první zápas, to znamená litvínovští a sparťanští fanoušci, kteří se dopravovali do Drážďan.

Hrál jste za Weisswasser i Spartu, měl jste tedy jasno, komu fandit?

V mé pozici to už není o fandění. Oba moje bývalé týmy předvedly velice dobrý výkon. I když Litvínov byl po většinu zápasu lepší, ale Sparta proměnila své šance.

Zastavovali vás fanoušci Lužických Lišek z Weisswasseru?

Určitě. Sešel jsem se s plno známými z Weisswasseru, ti mě poznávali, neustále zaváděli řeč na hokej, na vzpomínky.

Smekl jste před hráči německých týmů, kteří hráli za deště?

Počasí bylo extrémní, ale loni v únoru jsem zažil Winter Open Air na Slovensku v Banské Bystrici, kde déšť byl ještě třikrát takový. Takže jsem si říkal, že je to ještě procházka růžovou zahradou.

Jak se líbil německým fanouškům zápas Litvínova a Sparty?

Němci jsou poměrně závislí na hokeji, jsou to velice dobří fanoušci, mají dobrý pozorovací smysl. Okamžitě po začátku utkání kvitovali tempo a úroveň i některé samostatné akce na brankáře. Zápas prožívali a podle mě si ho i užívali.

Chystá nějaký český klub open air duel v blízké budoucnosti?

Určitě se dočkáme, nápady budou přicházet. Otázka je, kde by se to mělo konat. Zatím u nás nevidím šanci, aby to někdo zorganizoval na fotbalovém stadionu, kde by kapacita přesáhla číslo z Drážďan. A uměle vystavit areál jako před čtyřmi lety v Brně se mi zdá na tuto kapacitu až moc velké sousto.