Hokejové open air v Drážďanech ONLINE: Litvínov hraje se Spartou

Počtvrté v historii české extraligy se hraje venku. Stadion Rudolfa Harbiga v Drážďanech má kapacitu přes 32 tisíc diváků, dosavadní rekord drží Brno, které v roce 2016 hostilo také Spartu, tehdy za Lužánkami duel sledovalo 21 500 diváků.

O pět dní dříve hráli Brňané s Plzní (18 500 diváků). Už v roce 2011 se hrálo na ploše plochodrážního stadionu ve Svítkově, kde Pardubice hostily Brno (17 140 diváků). V Drážďanech by mohlo být vyprodáno, v prodeji zbývalo už jen pár vstupenek.

Za současné situace v tabulce je zřejmé, že o dost více potřebuje body Litvínov. Zatímco Pražané se přetahují o vedení v tabulce s Libercem, Verva je předposlední.

„Všichni si to budou chtít užít, ale my potřebujeme vyhrát. Hráči si uvědomují, že je třeba bodovat. Bude určitě důležité do toho zápasu dobře vstoupit, protože jestli bude třeba pršet, tak se stav 0:2 bude dohánět určitě ještě mnohem hůř než normálně,“ říkal litvínovský kouč Vladimír Kýhos.

Uspět ale moc touží i Sparta. „Je to něco mimořádného, výjimečná událost, velká věc pro hráče, vídáme takové zápasy v televizi... Ale samozřejmě je to zároveň po všech stránkách něco úplně jiného. Je to show, z níž ale pořád chcete tři body,“ řekl trenér Uwe Krupp.

V Drážďanech už mají s organizací utkání pod otevřenou oblohou zkušenosti. V lednu během sezony 2015/16 rovněž ve druhé lize na zápas mezi domácím týmem a Weisswasserem (nynější Lausitzer) zavítalo 31 853 diváků.