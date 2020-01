Open Air v lijáku. Šílené i úžasné, v každé brusli mám litr vody, líčil Poživil

Němečtí pořadatelé pozvali na fotbalový stadion i Litvínov se Spartou, ale vrtochy počasí odnesl jejich druholigový zápas. Jen 3. třetina ušla, i když kvůli silnému větru se v polovině přerušila a měnily se strany. Důležitý boj celků na hraně play off vyhráli domácí 5:3 a udrželi se na 10. místě před svým rivalem.

Jenže výsledek byl – aspoň podle Poživila – tentokrát podružný. „I když jsme prohráli, všichni na to budeme vzpomínat,“ kochal se jeden z pěti českých hráčů na ledě.



I lijavec skoro jako od Svěráka se Smoljakem mu zůstane v paměti. „Bral jsem to tak, že je to výjimečné. Nějaká vzpomínka na staré časy, kdy i naši předchůdci hráli za každého počasí. Bylo to šílené a zároveň úžasné,“ rozplýval se litvínovský rodák.

Hru počasí ovlivnilo, brodit se vodou, na to hokejisté nejsou zvyklí. „Led je pomalejší, puk skáče. Ale hřiště bylo lepší, než jsem čekal,“ smekl Poživil před organizátory. „Plexi na helmě nebyl problém, nemám ho úplně přes oči, takový Míša Trávníček styl. Viděl jsem dobře. Kromě bruslí déšť vadil hokejce, která je celá mokrá, a rukavicím. Jsou úplně nacucané.“

Speciální retro dresy Lišek z Weisswasseru v designu svetrů prý byly promáčené jako obvykle. „Nasáklé jsou po každém zápase, protože vždycky makáme,“ zubil se Poživil, jehož starší bratr si zápas pod širým nebem na drážďanském stadionu zahrál před čtyřmi lety.



I Poživilův spoluhráč, útočník Tomáš Andres, mluvil o apokalyptických podmínkách. „Šílené, speciálně 2. třetina. Na ledě ležela voda, taková krupice, člověk mokrý. Já zrovna šel na trestnou lavici na čtyři minuty a pršelo jako prase, když to řeknu hrozně. A když fouklo, vůbec to nejelo. Ale podmínky byly pro všechny stejné,“ neskuhral. „Připadám si o pět kilo těžší.“

Že fanoušci Litvínova ani Sparty své sektory na německý zápas zcela nezaplnili oba hráči chápali. „Dokážu je vzhledem k počasí pochopit. Je to jejich volba a respektuji, že tu nechtěli být sedm hodin,“ tvrdil Andres. „I kdyby přišla jen polovina lidí, pro každého je zápas venku zážitek,“ užíval si i tak Poživil. Ani Němci nakonec všichni na český duel nezůstali.