Přestupové šílenství začíná: Klepiš do Sparty? A Vondrka do Hradce?

„Nebudeme zastírat, že máme velké ambice a k nim potřebujete kvalitní hráče. V létě se řešilo, že k nám má přijít Zbyněk Irgl, teď se mluví o Klepišovi. V tuhle chvíli ale nemůžu říct, jak to dopadne,“ reaguje sportovní manažer Sparty Petr Ton.

Situace kolem Neuvirtha Ve Spartě se po konci v NHL nadále připravuje gólman Michal Neuvirth. A byť oznámil konec kariéry, ve hře je stále jeho návrat na led. Záleží však na tom, zda mu to dovolí jeho silně poškozené kyčle. „Nevypadá to úplně dobře, je v péči doktorů a začíná trénovat. Uvidíme, co mu tělo dovolí,“ říká sportovní manažer Petr Ton. Ve hře je tak stále možnost, že by týmu mohl pomoci v play off. „Nikdy nevíte, byť v danou chvíli to nevypadá. Je ale teprve začátek ledna a sezona končí v dubnu, takže možné je všechno.“

Problém je v tom, že Pražané chtějí udržet stávající kádr, který má rozehranou parádní sezonu. A Mladá Boleslav, kde Klepiš působí, za něj žádá adekvátní náhradu.

„Pohybujeme se na špici a moc měnit hráče nechceme. Spíš bychom chtěli posílit. Jenže to není tak jednoduché, protože o hráče jako Klepiš má zájem víc klubů,“ vysvětluje Ton.

Pravdou je, že v Boleslavi nejsou s výkony svých drahých hráčů spokojení, a tak vedení zvažuje, co dál. Spokojení údajně nejsou ani samotní hokejisté, kteří cítí, že se s nimi nepočítá. I proto není překvapivé, že se v souvislosti s Michalem Vondrkou hovoří o velkém zájmu Hradce Králové.

„Dobře se zná s trenérem Vláďou Růžičkou, je logické, že o něj má zájem. To samé platí u dalších hráčů, třeba u Žejdla (ten nakonec do Hradce přestoupil krátce po vydání článku, pozn. aut.) nebo Skalického. Registrujeme zájem řady klubů o naše hráče,“ říká Václav Nedorost, jenž má společně s Radimem Vrbatou na starosti sportovní úsek Boleslavi.

Šetří Boleslav? V hokejových kuloárech se mluví o tom, že Boleslav už není finančně tak pevná jako v minulosti. I to má být jeden z důvodů, proč by se měla zbavovat svých drahých hráčů. To však asistent sportovního ředitele Václav Nedorost nepotvrzuje. „Nedostali jsme za úkol šetřit. Jistě, s Radimem Vrbatou se snažíme stavět kádr co nejúsporněji, to je úkol každého manažera. Utrácet umí každý. Nemáme rozpočet jako velké kluby, ale nejsme tlačeni do toho, že bychom se měli zbavovat drahých hráčů nebo drasticky šetřit. Jsme schopni peníze dát, ale jenom tomu, kdo si je zaslouží. Ne je vyhazovat oknem.“

„Neříkáme, že s kádrem nebudeme hýbat, ale v tuhle chvíli nemůžu říct, jestli odejde Klepiš, Ševc nebo Hrbas, tedy hráči, o které je zájem. Do přestupního termínu je čas, momentálně to není na pořadu dne.“

To se však může do konce ledna změnit. Bude záležet na nabídce, na aktuálním postavení a také na atmosféře. Boleslav si do té doby musí udělat obrázek o své budoucnosti. Neboli zda do další sezony počítá s hráči jako Klepiš nebo Vondrka, o něhož by také mohla mít zájem Sparta.

Zjednodušeně jde o to ujasnit si, jestli se Boleslavi vyplatí udržet tak drahé hráče s ohledem na jejich cenu a zda tedy klást důraz na budoucnost. Nebo lpět na výsledcích v aktuální sezoně, když se tým drží na čtvrtém místě, a proto si je nechat, jelikož jejich um a zkušenosti budou v play off potřeba.

„Přemýšlíte stejně jako my, ale odpovědět na to v tuhle chvíli je těžké. Myslíme do budoucnosti, zároveň chceme vyhrávat teď. Proto necháme mužstvo hrát a vyhodnotíme si situaci později. Musíme o tom mluvit i s hráči. Uvidíme, jak nám budou zapadat do koncepce, rozhodně se jich ale nebudeme zbavovat ze dne na den,“ popisuje Nedorost. Jedním dechem ovšem dodává: „Může přijít nabídka, která nepůjde odmítnout.“

Situaci u Vondrky a Žejdla trochu komplikuje i zranění, prvně jmenovaný by však měl být brzy v pořádku a naskočit do hry. A druhý do Hradce přestoupil krátce po vydání článku. „Je to velký a silný centr a už naplno trénuje. Věříme, že nám pomůže zlepšit produktivitu,“ řekl generální manažer Aleš Kmoníček.