Déšť ne. Ať mrzne, vrátím se do dětství, přeje si sparťan Pech

„Předčilo to moje očekávání. Sice ho mívám radši menší, abych nebyl moc zklamaný, ale fotbalový stadion je nádherný. Má krásné barvy, je veliký,“ nadchlo jej.

A co ledová plocha?

Je taky nádherná. Výhled máme dobrý my i lidi. Doufám, že bude vyprodáno a všichni si to užijeme.

Open Air na O2TV Sobotní extraligový souboj v německých Drážďanech v rámci Open Air mezi Litvínovem a Spartou (19.30) můžete sledovat nejen v online reportáži serveru iDNES.cz, ale také na televizní stanici O2TV. Speciální program startuje už v 15.55. O2TV nasadí na přenos až 21 kamer, celkový vysílací čas překročí sedm hodin.

Bude to pořádný kotel?

Rozhodně! Jsem z toho nadšený. Mám rád stadiony, kde jsou tribuny strmé, blízko u hřiště, ne kontakt přerušený atletickou dráhou. Tady nejsou diváci daleko, na fotbale to musí být skvělý pocit a krásná atmosféra. Doufám, že bude i na tomhle teď už hokejovém stadionu.

Střídačky jsou vyvýšené, bude to pro vás nějaký problém?

Většina kluků skáče přes mantinel, já chodím dvířky, uvidíme, jaká v nich bude fronta. Zvládnu i skočit, je to nízké, za ten zážitek to stojí.

Jaký byl na tréninku led?

Dobrý, pěkný, ke konci už horší, jak nemrzne a je nás tu třicet. Po půlhodině se rozjezdí. Doufejme, že nebude v sobotu pršet.

Jak případně na déšť?

Vezmeme si deštníky! (úsměv) Musíme se s tím vypořádat. Jestli tady budou kluci, kteří budou vodu odvádět hrably každých pět minut... Snad se nám to vyhne. Byla by velká škoda, kdyby to počasí zkazilo.

Hrál jste v dešti?

Když jsem byl malý, trénovali jsme na venkovních kluzištích. V Jihlavě sice byl krytý stadion, ale mládež chodila ven. A taky pršelo. Když bylo minus 15 až 20 stupňů, mrzly nám prsty u nohou a řvali jsme bolestí, když nám sundávali brusle. Rodiče nám zahřívali palce u nohou. Hrozný pocit. Je škoda, že nemrzne, vrátili bychom se do dětských let!

Chcete snad minus 20?

Tolik ne, ale aspoň nějaký minus. Naši mladí kluci možná ani pořádnou zimu ještě nezažili. Má to něco do sebe, byl by tvrdý led.

Vyhrajete jako v pondělí?

Pro gólmany by přestřelka moc záživná nebyla, pro diváky ano. Musíme zlepšit hru v obraně, dostáváme laciné góly. Ale vyhrát zase 8:4, nezlobil bych se.