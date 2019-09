Děda Jágra vedl, on mu dělá centra. Kladnem řeší Stach tíživou situaci

Původně měl přitom Stach oblékat dres Sparty, jenže v květnu pražský klub oznámil, že 27letý hokejista z osobních důvodů smlouvu ruší. „Dostal jsem se do nepříjemné životní situace, takhle budu blíž rodině,“ říká Stach.

Po třech letech v Plzni jste zpátky v Kladně, změnilo se tu něco?

Vyrůstal jsem zde, Kladno je prakticky pořád stejné. Jde o rodinný, domácký klub. A já doufám, že naplním očekávání, že mám bodovat a dávat góly.

Jaké bylo sžívání s Jágrem? Budete mu dělat, až se uzdraví, centra.

Musím se přizpůsobit některým návykům, na které nejsem zvyklý. Nastupovat s ním je neskutečné už proto, jak dokáže udržet puk. Přece jen je pro mě práce lehčí, když vím, že nemusím v rohu bojovat o puk, protože ho Džegr udrží.

V čem je souhra s Jágrem specifická?

Neřekl bych, že je specifická. S každým novým spoluhráčem je jiná. Je potřeba si navyknout, kam si třeba najíždí. Ale odehráli jsme spolu přípravu a už si na sebe zvykli.

Váš dědeček Adolf Stach Jágra v dorostu trénoval, vypráví vám, co zažíval?

Když jsem začal hrát, Jágr už byl v NHL, tu já upřímně moc nesledoval. Ale jako malého mě děda vodil na zimák každý den a z vyprávění vím, že trénoval i naše současné trenéry. Vždycky byl přísný, ale spravedlivý. Například jiná varianta než hokej by mi neprošla.

Přitom jste letos za Kladno hrát původně vůbec neměl. Podepsal jste smlouvu ve Spartě, pak ji z osobních důvodů zrušil. Proč?

Nebylo to samozřejmě jen tak. Byly tam nějaké problémy. Pak jsme se oboustranně dohodli na ukončení smlouvy.

Šlo o problém s gamblingem?

To ne. Samozřejmě nějaké finanční problémy jsem měl. Mojí vinou, ale také ne jen mojí příčinou. Dostal jsem se do nepříjemné životní situace, která vyústila v tohle řešení. Částečně už je za mnou, takže doufám, že bude vše v pohodě.

Díky čemu v Kladně uniknete problémům, že to ve Spartě nešlo?

Z Kladna pocházím, chtěl jsem být blíž rodině, být doma. Když jsem podepisoval smlouvu ve Spartě, ještě jsem nevěděl, že Kladno do extraligy postoupí. Jakmile se nabídka naskytla, cítil jsem, že jde o nejlepší rozhodnutí.

V přípravných zápasech jste ani jednou neporazili extraligový tým, je to problém?

Teprve se ukáže, každý tým je v přípravě v jiné fázi, což zkresluje. Rozhodně to není dobře.

Ze sezony 2015/16 držíte rekord druhé nejvyšší ligy. Za Kladno jste nastřádal 91 bodů a překonal Václava Prospala, vzpomínáte stále?

Byl jsem rád, v kariéře mi to pomohlo, šlo o průlomovou sezonu. Ale rekord bych vyměnil za postup do extraligy. Nevím, jak by se moje kariéra rozvíjela, kdybych zůstal na Kladně.

Přešel jste do Plzně, byl šok, když jste z 91 bodů „spadl“ na 20? Samozřejmě, šlo o extraligu.

Nikdo nemůže čekat, že v extralize udělám 90 bodů. Zároveň jsem odehrál jen 33 zápasů, takže to zlý nebylo.

Rekord ze základní části extraligy drží třinecký Martin Růžička, v roce 2013 získal 83 bodů. Lze ho překonat?

Těžko někdo takovou sezonu zopakuje, musí vám spadnout všechno. Ten rekord je prakticky nepřekonatelný.