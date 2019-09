Jágr se před extraligou zranil. Ale já nastoupím ještě v padesáti, slibuje

O svém zranění informoval 47letý útočník před sobotním přípravným zápasem s prvoligovým ústeckým Slovanem, který je partnerským klubem Rytířů.

Co se stalo?

Nechci to detailně rozebírat, bohužel s tím zraněním nemám až takové zkušenosti, nikdy se mi to nestalo. Nevím, jak dlouho budu mimo. V pátek jsem navštívil profesora Koláře, něco jsme debatovali, něco jsme udělali. A uvidíme, jak na to sval bude reagovat. Ale myslím si, že to bude delší než jen dnešní zápas.

Start extraligy tedy nestihnete?

Je to možné. Ale je zase výhoda, že zápasů není tolik, hraje se na začátku pátek - neděle. Kdybych měl zraněná třísla, vím, že za 14 dní budu v pohodě. Teď nedokážu odhadnout, jestli to bude týden, tři neděle nebo měsíc.

O jaký sval jde?

Je to někde v oblasti pánve, kyčle. Svaly, které jsou na to napojené. Nevím, jak se mi to mohlo přihodit. Bylo to na úterním tréninku. Asi trochu z únavy, přijeli jsme z Itálie. Větší indicie, že by mě něco bolelo, jsem neměl. Odtrénoval jsem měsíc a půl, to mě mrzí nejvíc, protože jsem se do toho konečně dostal, ztratil jsem i deset kilo. Najednou taková nepříjemná situace. Ale musíme to brát, jak to je.

Plán hubnutí vyšel?

Jasně, už jsem se dostal na 111 kilogramů, cítil jsem se docela dobře v porovnání se začátky jiných sezon. Trénoval jsem dvakrát denně, většinou na ledě, mělo to odezvu. Škoda. Ale všechno se stává z nějakého důvodu.

Vážně zvažujete start za Slovan Ústí? Na tiskovce jste to naznačil.

Většinu věcí, když mluvím s novináři, myslím vážně. V soukromí to je jiné. (smích) Naznačoval jsem to, o to víc mě to mrzí, že lidi v Ústí se přišli podívat na mě a já nemohl hrát. Budu snažit jim to vynahradit a vrátit v jiném zápase. Slovan je náš partnerský klub, a pokud bude někdo zraněný, může se v něm rozehrát. Třeba já budu první taková zkouška, může se stát, že jeden dva zápasy v 1. lize před extraligou odehraju.

Budete mít teď víc času na manažerskou činnost?

Všechno zlé je k něčemu dobré. Skloubit tyhle dvě věci je hrozně těžké. To je, jako když má chlap manželku a milenku a obě dvě musí uspokojit a ani jedna se to nesmí dozvědět. Opravdu je náročná věc to mixovat. Mám fyzickou a psychickou zátěž. Po jednáních jít dvakrát denně trénovat a ještě odpočívat není jednoduché. Ale bude víc času na ty manažerské věci.

Jaromír Jágr na společné tiskové konferenci klubů HC Rytíři Kladno a HC Slovan Ústí nad Labem.

Co budete se zraněním dělat?

V pátek mi do toho byla píchnutá injekce, dneska to bolí o něco víc než předtím, to se asi dalo očekávat. Tyhle typy zranění se můžou změnit ze dne na den. Jde jen o to, abych vydržel dělat věci, které můžu, aby mě bolest neomezovala. Abych až se vrátím, byl co nejrychleji připravený na zápas. Nejhorší je, když nic neděláte, pak se uzdravíte a další čas vám vezme, než se do toho dostanete. To vím z vlastní zkušenosti, že není moc dobré. Budu se snažit udržovat, co nejlíp to půjde.

Když start nestihnete, dá se očekávat, že budete i tak na střídačce k ruce.

Náš klub je takhle založený, nemáme moc lidí. Děláme víc věcí najednou. Na jednu stranu je to časově náročné, ale na druhou lidi zase vědí o více věcech. Do života jim to pomůže. Jsme rodinný klub, je to pro nás zrcadlo. Že jsem hráč, neznamená, že se nebavím o trénování, o trénincích, o zápasech, o manažerech. Snažím se vědět úplně o všem, o každém prodeji.

Co víte o síle Kladna?

Těžko odhadnout. Přípravné zápasy, co jsme odehráli, nebyly takové, jaké jsem si představoval. Výsledky nebyly dobré. Ale když se zpětně dívám na obdržené góly, nemyslím si, že výsledek ukazuje poměr hry. Bylo vidět, že jsme nezkušené mužstvo, že někdy hrajeme dost naivně. Ve vyšší soutěži jsou kvalitnější hráči, dokáží trestat každou chybu. Bude chvilku času trvat, než se tempu a stylu přizpůsobíme. Ale abych si stahoval kalhoty, než začne sezona, takový jsem nikdy nebyl a nechci, aby to bylo v mužstvu. Respektujeme sílu soupeřů, ale to neznamená, že půjdeme do zápasu a budeme cítit, že už jsme dávno prohráli. To určitě ne.

Jaromír Jágr na společné tiskové konferenci klubů HC Rytíři Kladno a HC Slovan Ústí nad Labem.

Trénují s vámi obránce Michal Barinka a gólman Alexander Salák. Posílí vás?

S Barim se doufám domluvíme, než začne sezona. Sašův agent nás požádal, jestli může u nás trénovat. Pro nás je to zajímavá zkušenost, on je vynikající gólman. Když už nic, může se od něj kdokoli učit. Určitě čeká na zahraniční angažmá. Když mu nevyjde, rádi bychom se s ním domluvili.

Teď přišel útočník Jakub Valský z Liberce. Proč?

Jde o hostování do ledna. Musím říct, že se nám to docela hodilo. Tím, že jsem se zranil. I na mě je menší tlak vrátit se v pořádku. Věděli jsme, jakého hráče dostáváme, chtěli jsme ho. Kuba už na Kladně hrál, zná to u nás, zná trenéry i některé hráče. Doufáme, že bude odvádět výkony jako dřív v extralize a KHL.

Kdo bude prvním centrem?

Všechny přípravné zápasy jsem odehrál s Davidem Stachem. Pravděpodobně kdybych se nezranil, nastoupili bychom spolu do prvního zápasu. Ale sezona je dlouhá, může se to vyvíjet úplně jinak. Když se vrátím, neznamená to, že budu hrát první lajnu. Pro mě je důležité, aby tým šlapal. Z pohledu, že jsem majitel klubu, mi víceméně o nic nejde. Když nevypomáhám na ledě, vypomáhám jinde, to není pro mě žádný rozdíl. Samozřejmě někteří moji fanoušci by si přáli, abych hrál, ale pro mě je nejdůležitější, aby se týmu dařilo. Asi nastoupím ještě v padesáti, dost si mě užijí. Nebojte se. (smích)