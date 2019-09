Kladenský risk z nouze: starý Jágr, marod Réway a problematický Stach

Odhlédněme od faktu, že kádr zůstal v podstatě ve stejném složení, v jakém působil v první lize. Důležité je i to, na kom chce stavět. Mezi tahouny by totiž měla patřit především trojice Jaromír Jágr, Martin Réway a David Stach. A v tom je ten problém.

Jágrovi bude v průběhu nadcházející sezony 48 let a příliš často ho trápí zranění - ostatně nenastoupil do posledního přípravného duelu proti Ústí nad Labem a není jasné, za jak dlouho se dá dohromady.

Réway je velká neznámá, protože kvůli vážným zdravotním problémům se srdcem dva roky nehrál. Talent sice má, jenže nikdo neví, jak se po tak dlouhé pauze ukáže.

A elitního centra Stacha zase provází nelichotivá pověst gamblera, který má velké dluhy. Právě kvůli nim měl podle informací iDNES.cz předčasně skončit ve Spartě, kam původně na jaře přestoupil.

Do toho všeho mužstvo v přípravě nevyhrálo jediný zápas s extraligovým soupeřem, což mu před startem sezony rozhodně nepřidá na sebevědomí. Není těch proměnných až příliš? A neriskuje klub, když chce sázet na takové hráče?

„Stach je dobrý hokejista, který je schopný produkovat body a bylo logické, že by dělal centra Jágrovi. Jenže zmiňované problémy má delší dobu, ví se o nich. Dluhy můžou jistě působit jako psychický blok, i když jste mladý kluk, který chce hrát hokej,“ říká televizní expert Milan Antoš.

Otázkou je také, do kolika zápasů naskočí Jágr, jenž toho za poslední dva roky také mnoho neodehrál. Je to legenda, věk ale těžko zastaví, tělo je náchylnější ke zraněním a chybí herní praxe. Se vším respektem vyvstávají pochybnosti, jestli je hráč, jemuž bude v únoru 48 let, schopný Rytíře zachránit.

„Zachránit je asi nemůže, ale v některých situacích může zápas rozhodnout a svým umem mužstvo posunout jinam. On prostě vidí situace na ledě trochu jinak než mladí hráči. Umí se postavit do správných pozic, umí nahrát, umí zakončit. To je pořád jeho výhoda,“ myslí Antoš.

Jedním dechem však upozorňuje, že extraliga má vyšší úroveň než baráž, na níž dokázal načasovat formu a pomoct Kladnu k postupu. Dlouhodobá základní část ho bude stát mnohem víc sil a Jágr je nebude schopný nabírat zpět.

„Z vlastní zkušenosti vím, že pro staršího hráče je klíčová regenerace. Hrajete třikrát za týden a nezvládáte to. Mladý kluk se vyspí a druhý den je v pohodě. Starým, nota bene Jágrovi ve 48 letech, to trvá mnohem dýl.“

A Réway? Tomu dalo Kladno šanci restartovat kariéru a doufá, že se stane rozdílovým hráčem. Jenže i tohle je sázka do loterie. Antoš si myslí: „Byl to geniální hokejista, ale už není. Podle mě si říkají: Když mu dáme šanci, necháme ho být a pomůžeme mu, tak nám to vrátí. Tuhle sezonu ale bohužel sestupuje jeden tým automaticky a Kladno má tolik problémů, že to může být smrtící.“

Na druhou stranu je potřeba brát v potaz, že Kladnu vlastně nic jiného nezbývá. Nemůže si vyskakovat, protože nemá peníze, proto zkouší štěstí u hráčů, u kterých je naděje, že by mohli vytáhnout mužstvo z podprůměru. K němu pochopitelně přispívá, že v něm není dostatek zkušeností.

Martin Réway David Stach

„Tedy hráčů, kteří by byli schopni 52 kol utáhnout a v každém bojovat na krev. Pro Kladno to bude boj v každém zápase někoho překvapit. Myslím, že to ukázaly i ty přáteláky,“ soudí Antoš, jenž považuje za klíčové, jak tým vstoupí do sezony.



Když ho Kladno nezvládne, tak bude pod obrovským tlakem, který se znásobí tím, že sestupuje jeden tým. Nejhorší možný scénář je, že budou mít Rytíři na začátku prosince patnáctibodovou ztrátu. V takové chvíli by se nezkušený kádr mohl sesypat, ztratit sebevědomí a motivaci dál se rvát o naději.

To si Jágr jako šéf klubu moc dobře uvědomuje. Proto se snaží získat za co nejmenší prostředky co největší zkušenost. Borce, kteří týmu pomohou ustát těžké chvíle. Proto se na poslední chvíli dohodl na angažmá s obráncem Michalem Barinkou a proto doufá, že mu alespoň v úvodu pomůže brankář Alexandr Salák.

Ten by mohl být velkou vzpruhou. Pokud Kladenští vsadí na defenzivní styl, aby nedostávali moc gólů, tak mají šanci. Při současné konstelaci je to vlastně jediná varianta na úspěch. Jméno Salák by mohlo nezkušeným hráčům před ním dodat klid a vědomí, že je v brance gólman, který je podrží.

„Kladno se snaží sehnat někoho, kdo by předváděl extraligový standard. Sami si uvědomují, že hráči jako Zikmund nebudou ovlivňovat zápasy proti Třinci nebo Spartě. Čekají, že najdou někoho, kdo pomůže. Že budou mít aspoň tři dobré beky a do útoku pár hráčů, kteří budou solidní na kotouči. Nemůžou puky jenom odpalovat,“ soudí Antoš, jenž však pochybuje o přínosu Barinky.

„Nemyslím si, že tahle cesta je dobrá. Přestože to byl vynikající hokejista a je to třeba bezvadný člověk, tak hokejově je za zenitem. Je to stejný případ, jako když brala Kometa na play off Zbyňka Michálka. Tihle kluci už nejsou ve stavu, aby výrazně pomohli mužstvu.“