Musil sledoval duel se Spartou ze Švédska: Holt jsem klukům tentokrát jen fandil

„Vždy mi udělá radost, když mě pozvou do reprezentace,“ řekl David Musil. „Samozřejmě mě mrzí, že jsem nemohl proti Spartě hrát, ale tak to vyšlo. Holt jsem klukům tentokrát jen fandil. To bylo to jediné, co jsem mohl.“



Stihnete vůbec pondělní derby na ledě Vítkovic, když ještě v neděli odpoledne budete v Malmö hrát proti Rusům?

O tom jsme se zatím nijak nebavili. Nevím. Bude záležet na tom, jak budeme hrát a jaká bude situace. Když budou trenéři chtít, abych nastoupil, nemám s tím problém.

I když se ze Švédska vrátíte v neděli v noci, nebo třeba až v pondělí k ránu?

Když to bude potřeba, nastoupím. Samozřejmě. Nebudu si stěžovat. Jsem rád za každý zápas. Tak to prostě vychází.

S rychlou regenerací tedy problém nemáte?

Také bude záležet, jestli ve Švédsku odehrajeme (z Třince jsou v reprezentaci i útočníci Matěj Stránský a Michal Špaček – pozn. red.) všechny tři zápasy, kolik minut a jaký prostor budeme na ledě. To vše se teprve uvidí.

Třinec do utkání se Spartou sedmkrát za sebou naplno bodoval. Je to tím, že jste se více než předtím zaměřili na obranu?

Pomohlo nám, že nedostáváme tolik gólů. Taky se k nám teď více odrážejí puky a šance, co jsme předtím neproměňovali, využíváme. Měli jsme období, kdy nám to tam nepadalo. A to se změnilo.