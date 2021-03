Nejlepší defenzivní bek extraligy? Hráči zvolili třineckého Musila

Gól v soutěžním zápase nedal 14 měsíců, 76 utkání v řadě. Sečteme-li i předchozí čekání, pak jediná branka připadá na sérii 145 odehraných duelů.

„Není to tak, že bych nechtěl dát gól. Vím, že by pro tým byl vždy bonusem,“ usmívá se statistice třinecký bek David Musil. Pak už vážněji přidá: „Ale taky znám svou roli a vím, co se ode mě čeká.“

Ano, jeho práce na ledě je jiná.

Čistit předbrankový prostor od „záškodníků“. U mantinelu rozdat ránu. Jindy zblokovat střelu. Zkrátka černá, často přehlížená nádeničina, na kterou příliš tradiční statistiky a individuální ocenění nemyslí. „Pro mě jako defenzivního beka jsou nejcennější a nejdůležitější týmové výhry a úspěchy, ty osobní s mou rolí těžko přijdou.“

Je pro mě čest, že i ostatní mou práci ocenili. Snad ji tedy dělám dobře.

A přece tu teď jedna je.

Právě sedmadvacetiletého Musila zvolili extraligoví hráči nejlepším defenzivním obráncem soutěže. V průzkumu iDNES.cz pro něj hlasovalo 67 z 245 hokejistů, tedy téměř 30 procent všech. „Je pro mě čest, že i ostatní mou práci ocenili. Snad ji tedy dělám dobře.“

Nikdy nebyl mužem velkých a vzletných slov, spíš tišším a nenápadným chlapíkem, který téměř stejně jako na ledě nepotřebuje velkou pozornost. Ovšem už jen kvůli svému hokejovému rodokmenu mohl jen těžko zůstat v ústraní.

Jeho děda Jaroslav Holík je legendou československého hokeje, táta František Musil i s play off odehrál v NHL přes 800 duelů a strýc Robert Holík jich má téměř dvakrát tolik. Bratr Adam zase teď v extralize působí v konkurenčním Liberci.

A jestli právě o Adamovi děda Holík rád vypravoval, že je podobný „hajzlík“ jako on, tak David se potatil. Ani František nebýval na ledě kvůli gólům, nýbrž pro urputnou defenzivu. „Vychovával mě, abych hrál do útoku i obrany. Když jsem přišel do juniorky, stal se ze mě defenzivní bek, což byla role, kterou taťka míval taky. Dokázal mi poradit, abych hrál to, co mám.“

Wojtek Wolski (vlevo) z Ambri a David Musil z Třince bojují o puk.

Častokrát byl i přísným kritikem, což Musil junior – zvlášť v teenagerovském věku – těžce kousal. Když teď František slyší o volbě extraligových hráčů, řekne: „Jsem na něj pyšný. Zaslouží si to. Jsem ale pyšný na všechny tři moje děti. Že se vrátily z Ameriky, a že i když byly možná trochu zklamané, tak se teď posouvají – David s Adamem jako hráči a všichni tři hlavně jako lidé.“

Do obrany to Davida táhlo od prvních hokejových mačů. Sem tam se sice jako kluk kvůli herní rozmanitosti mihl v útoku, ale i díky figuře zůstal trvale strážcem vzadu. A pochopil, že úkoly u každé pětky jsou různorodé a on může být ceněný i za destruktivnější pozici.

„Každý z mužstva má radost, když dá někdo gól, ale každý taky ocení, když někdo zblokuje střelu, odbrání akci. A každý trenér takového hráče ocení, protože ví, že se na něj dá spolehnout.“

Do repertoáru těchto hokejistů však patří i drobné fauly, nějaké to osekávání, občas slovo, které má soupeře rozhodit. Však se velmi často jména nejlepších defenzivních obránců prolínala s těmi, která se objevovala v odpovědích na otázku: „Kdo mi pije krev aneb nejzákeřnější hráč soutěže?“ Musil se usměje: „Je to část mé práce. Já zase nemusím pár útočníků.“

Už teď můžeme prozradit, že nejneoblíbenějším hokejistou byl zvolen útočník. Zpět ale k defenzivním bekům, na druhém místě se tu v hlasování umístil Roman Polák z Vítkovic (39 hlasů) a třetí byl Michal Gulaši (28). Právě pro brněnského beka hlasoval i sám Musil, teď proti němu stojí ve čtvrtfinálové sérii, kterou zatím Třinec vede nad Kometou 2:0 na zápasy.

„Jsme na dobré cestě, ale Kometa je zkušený tým, který se jen tak nevzdá.“