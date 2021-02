Sparta pro nás není jako každý jiný soupeř, těší se liberecký kouč Augusta

Hosté mají skvělou sezonu a s 93 body vedou tabulku. Domácím Bílým Tygrům patří aktuálně čtvrtá příčka.

„Sparta pro nás určitě není jako každý jiný soupeř. Bude to výborná konfrontace s lídrem, která nám ukáže, jak si stojíme,“ říká liberecký trenér Patrik Augusta.

„Se Spartou jsou to vždycky výjimečné a vypjaté zápasy. Strašně se na to těšíme, jen je škoda, že pořád nemůžeme mít podporu fanoušků v hale,“ přidává se obránce Lukáš Derner. „Sparta má neskutečnou ofenzivní sílu, skvělé přesilovky a dokáže rozhodovat zápasy i z nepříznivého stavu. Je vidět, že hrají v pohodě. Doufám, že jim to narušíme a domácí zápas se Spartou zvládneme.“ Liberci se proti Spartě letos daří, dvě ze tří dosavadních utkání dokázal vyhrát. Tygři prožívají úspěšné období, zvítězili v devíti zápasech z posledních deseti, potíže jim dělá jen proměňování šancí.

Jako v prvním zápase po reprezentační pauze, který sehráli v pondělí na ledě Litvínova. Od 38. minuty tam brankou svátečního střelce Dernera vedli, domácí tým však v samotném závěru základní hrací doby dokázal vyrovnat. O bodu navíc pro Liberec rozhodl v prodloužení útočník Gríger. „Odehráli jsme velice dobré utkání, většinu času jsme kontrolovali kotouč a měli jsme spoustu šancí. V závěru jsme udělali jednu chybu a domácí toho využili,“ konstatoval kouč Augusta.

Liberci bude stále chybět útočník Tomáš Filippi, který je po operaci zad, a obránce Ladislav Šmíd, jenž má rovněž potíže se zády. „Byl s námi párkrát na ledě, ale nelepší se to tak, jak bychom si představovali a jak by si představoval on sám," řekl Patrik Augusta.

„Naší hře pořád něco chybí, ale výsledkově nám to klape. Musíme doladit nějaké detaily,“ doplnil bek Derner.

Bílí Tygři vstoupili do závěrečného kolotoče zápasů, na němž se povezou až do konce základní části hokejové extraligy. Během dvou týdnů je čeká osm zápasů.

„Bude to kvapík. Mezi zápasy půjde jen o regeneraci hráčů a přenastavení hlavy podle jednotlivých soupeřů,“ uvědomuje si trenér Augusta. „Bude to ostřejší zkouška před play off, zápasy půjdou obden v rychlém sledu. Jsme na to dobře připravení, bude to parádní úsek sezony,“ míní aktuálně nejlepší brankář extraligy Petr Kváča. „Na každý zápas se musíme připravit jako na výjimečný a podat sto procent výkonu, abychom bodovali.“