Hokejový ofsajd se mění. Trenérská výzva se ale nezlepší, byla by drahá

Co znamená, že modrá čára bude 3D? Zní to možná složitěji, ale ve skutečnosti ulehčí přechod do útočného pásma. Mělo by ubýt „postavení mimo hru“, což povede k plynulejší hře a více gólům.

Nově nebude potřeba, aby útočící hráč při přechodu do soupeřova obranného pásma měl nohu fyzicky na modré čáře, dokud ji nepřejde celým objemem puk.

Odteď bude stačit, když ji bude mít ve vzduchu v úrovni modré (technicky vzato trojrozměrné) čáry.

Při kamerovém pohledu shora by mělo být jasně rozpoznatelné, zda hráč brusli udržel nad modrou čarou, či ne. Nemělo by tak docházet ke sporným momentům.

Takové pravidlo dosud fungovalo v NHL či Rusku, Mezinárodní hokejová federace však během šampionátu v Rize schválila nová sjednocená pravidla pro všechny členy IIHF i mezinárodní turnaje tak, aby se nelišila od NHL.

„Pravidla NHL jsou ozkoušená a ověřená. Myslíme, že to je krok správným směrem,“ uvedl předseda české komise rozhodčích Vladimír Šindler.



V tiskové zprávě českého svazu stojí také věta, že bude možné pro ofsajdové situace využít trenérskou výzvu v závislosti na technickém vybavení.

Toho se ale v příští sezoně ještě nedočkáme. „Komise rozhodčích navrhla uplatnění trenérské výzvy při ofsajdu již od nejbližší sezony, což ovšem účastníci nejvyšší soutěže neschválili. Předpokládám, že hlavně z finančních důvodů. V současnosti proto počítáme s tím, že trenérskou výzvu při ofsajdu bude možné využít v extralize nejdříve od sezony 2022/23,“ vysvětlil mluvčí svazu Zdeněk Zikmund.

Instalace techniky, zejména dalších kamer, které by modrou čáru snímaly, by dle informací iDNES.cz vyšla zhruba na tři čtvrtě milionu korun. A opravdu, dva kluby, které odpověděly na dotaz redakce, potvrdily, že pro rozšíření trenérské výzvy nehlasovaly z finančních důvodů.

Proti byly třeba České Budějovice či Mladá Boleslav.

„Nepodpořili jsme to z důvodu s tím spojené mnohamilionové investice, kterou si momentálně ani my jako klub, ani majitel Budvar Areny (město ČB), nemůžeme dovolit,“ řekl generální manažer Motoru Stanislav Bednařík.



„Jsou to náklady v řádech statisíců, kluby mají v současné době jiné prioritnější náklady, to byl jeden z důvodů. Není to aktuálně nějaká nutnost, bez níž by byla ohrožena regulérnost extraligy,“ dodal generální manažer Mladé Boleslavi Jan Tůma.

Na fotce vlevo Stanislav Bednařík, vpravo Jan Tůma.

Ne všechny kluby nicméně byly proti. Sparta či Třinec by zavedení trenérské výzvy pro ofsajdy uvítaly.

„Náš klub byl pro,“ uvedl mluvčí Sparty Marek Táborský.



„I my jako Oceláři Třinec jsme hlasovali pro rozšíření institutu trenérské výzvy na tyto herní situace. Dle našeho názoru je to i za cenu vyšších finančních nákladů nástroj ke zkvalitnění extraligy. Hlasů proti rozšíření nakonec bylo více. Jako klub většinové rozhodnutí respektujeme,“ vzkázal výkonný ředitel klubu Marek Chmiel.

„Asociace profesionálních klubů to momentálně neodsouhlasila, ale určitě budeme v budoucnu znovu jednat. Ta technologie opravdu znamená velkou investici, v současné nejisté době to je pro některé kluby složité. Pokud APK tuto technologii v budoucnu schválí, v co nejkratším čase bychom ji samozřejmě nainstalovali,“ reagoval sportovní ředitel Pardubic Dušan Salfický.



Techniku mohou bez výtek nainstalovat a používat i v Kladně, jenže extraligový nováček řeší akutnější problémy. Jeho stadion nemá střechu a oprava se zjevně nestihne do zářijového startu sezony. Ostatně hrající majitel klubu Jaromír Jágr už hledá azyl v Chomutově.