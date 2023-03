Nepředstavitelná úleva, přiznává Vondrka. Fanoušci i tak žádají odvolání trenéra

První třetina existenčního utkání odpovídala jeho důležitosti. Opatrný souboj, hlavně bez chyb vzadu a minimum šancí. Všechno změnil první gól. Ten vstřelil na konci 27. minuty Jakub Valský, když mu naservíroval puk přesným pasem Michal Vondrka.

Pak v rozmezí sedmi minut Jihočeši skórovali ještě třikrát a rozdováděná vyprodaná hala si užívala vedení 4:0. „Nám se začalo hrát líp, oni byli v útlumu. Dovedu si představit, jak se v tu chvíli cítili. Nabádal jsem kluky, abychom hráli pořád stejně aktivně a ne na to, aby si každý dal gól. To se povedlo,“ hodnotil zkušený útočník Vondrka.

Rytíři ještě ve druhé části snížili a po pěti minutách třetí periody se přiblížili na rozdíl dvou gólů. Po Matyáši Filipovi skóroval také Jakub Klepiš, byť domácí reklamovali ofsajd soupeře.

„Asi o ofsajd nešlo, puk nejspíš nebyl celým objemem ve středním pásmu. Už to bylo o dvě branky a tím pádem hratelné pro soupeře. Ale musím kluky pochválit, odmakali jsme to,“ dodal Vondrka.

Definitivně Motor uklidnil čtyři minuty před koncem tvrdou ranou bek Roman Vráblík a v tu chvíli už všichni v hale tušili, že je hotovo. Budějovičtí slavili výhru 5:2, která jim zajistila třinácté místo a tedy vysvobodila z nepříjemné baráže. „Je to nepředstavitelná úleva. Čekat čtyřicet dnů na baráž, to je hrozné,“ shrnul Vondrka.

Jaromír Jágr padá po souboji k ledu. Milan Gulaš kličkuje před Ondřejem Slováčkem, dotírá na něj Tomáš Plekanec.

Jihočechy hnala plná hala. Diváci fandili příkladně celý zápas, ale po utkání si žádali konec trenéra Davida Čermáka. „I fanoušci si uvědomovali vážnost situace a přišli nás podpořit. Akorát mě trošku mrzelo, že na konci řvali na našeho trenéra, aby skončil. Myslím, že je to zbytečné. Ten chlap si to nezaslouží, on za to nemůže,“ bránil ho.

Budějovičtí tak nedělní souboj v Plzni mohou odehrát v klidu. Jestli to bude pro čtyřicátníka v dresu Motoru poslední profesionální zápas, to neprozradil. „Zatím nevím, jak to bude. Jestli mi vydrží zdraví, to je otázka. Ale je možné, že už skončím úplně,“ přiznal.

Případnou domácí rozlučku si ale užil. Byť to nebyl zápas play off, měl výborné parametry. A pro domácí i vítězný konec. „Užil jsem si to. Byl jsem nervózní, stejně jako všichni. Ale snažil jsem se kluky uklidňovat, že je to jen hokej. Když budeme svázaní, bude to jen horší. A vyšlo to,“ naznačil.

Vondrka se k týmu připojil až v průběhu sezony. Ani on nedokázal zbrzdit propad Motoru z loňské třetí pozice až na letošní třináctou. Důvody rozebírat nechtěl. „Na to jsem špatný soudce, protože jsem přišel až v listopadu a pak se ještě zranil. Začátek se povedl, ale pak přišla šňůra devíti proher a to se podepíše na každém týmu. Loni jsme jeli na vítězné vlně a měli vyrovnanější lajny,“ mínil.

Hráči Českých Budějovic slaví s fanoušky výhru nad Kladnem 5:2.

Na jinak úspěšném večeru v Budvar aréně viděl zkušený útočník jednu kaňku. Před utkáním klub minutou ticha uctil dlouholetého hlavního pořadatele zápasů Františka Kyselu a klubového fotografa Petra Vitoně, kteří nedávno zemřeli. Při pietní chvíli však kladenští fanoušci skandovali a od zbytku stadionu pak sklidili pískot.

„To je hrozná neúcta. Vůbec nechápu, co si ti lidé dokazují. Rozhodli jsme se uctít osobnosti, které pro místní hokej udělaly hodně a všichni si jich vážili. Omlouvám se, ale pro mě je tohle dno,“ nechápal.