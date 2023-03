Po roce opět baráž a čtyřicet dní čekání. Nesmíme hrát svůj standard, ví Filip

Čtyřicet jedna dní bez soutěžního zápasu čeká kladenské hokejisty po odehrání 52. kola extraligy. Až 16. dubna nastoupí do prvního utkání baráže hrané na čtyři vítězné duely.

Přitom vítěz Chance ligy bude o mnoho rozehranější, zato unavenější. Čtvrté finále druhé nejvyšší soutěže odehrají týmy 6. dubna, případné sedmé 12. dubna. Kladno si už takřka totožnou situací prošlo loni, na baráž čekalo čtyřicet dní, kdežto Jihlava jen pět.

Přímý souboj o udržení extraligy přisoudila Rytířům prohra v Českých Budějovicích. Hosté zcela propadli ve druhé třetině, kdy během sedmi minut čtyřikrát inkasovali. Z tak velké propasti ve skóre už se nezvládli vyšplhat.

„Prohráli jsme si to našimi chybami ve druhé třetině. Chtěli jsme hrát jednoduše jako v posledních zápasech, ale to jsme nehráli asi 10 až 15 minut v druhé třetině a soupeř to potrestal,“ litoval Filip.

Přitom na začátku února se Kladno vzchopilo a dokázala vyhrát důležité duely s Litvínovem, Mladou Boleslaví i Plzní. Jenže následné čtyři prohry v řadě, včetně té definitivní na jihu Čech, náladu v kabině opět zkazily.

„Myslím, že kdybychom hráli tak jako v posledních zápasech už dříve, tak nejsme tam, kde jsme,“ myslí si Filip.

V boji o dvanácté a především třinácté místo v tabulce se dlouho s Kladnem a Budějovicemi pohyboval také Litvínov. Ten ovšem pěti výhrami v řadě nejbližším soupeřům odskočil, a nyní je dokonce ve hře o desátou příčku. Motoru naopak stačilo zvládnout přímý souboj s Kladnem.

„Byli bychom raději, kdybychom v téhle situaci vůbec nebyli. Už je to i na hlavu strašně náročné. Je to vyčerpávající jak psychicky, tak i fyzicky,“ mínil kladenský útočník.

V neděli čeká Kladno hořké domácí utkání s Karlovými Vary, kde mu už o nic nepůjde. Možná o mírné spravení nálady před dlouhou pauzou.

Teprve v pátek sehrály týmy Chance ligy první zápasy osmifinálových sérií - Přerov vede nad Frýdkem-Místkem, Jihlava zase uspěla na Slavii. Základní část ovládl Třebíč těsně před Vsetínem. Čtvrtfinále si zahraje také Poruba, Prostějov, Litoměřice a Zlín.

„První liga je tak vyrovnaná, že může překvapit kdokoliv. Play off je zase úplně jiná soutěž. Někdo na to asi koukat bude, ale ve výsledku je úplně jedno, kdo ji vyhraje,“ uvedl Filip a navázal: „Není jiná cesta než to urvat. V baráži nesmíme hrát svůj standard. Musíme do toho jít, jako kdybychom hráli proti Spartě nebo komukoliv jinému. Musíme do toho dát vše.“

Loni Kladno baráž proti Jihlavě zvládlo v pěti zápasech. Výsledek bude chtít rozhodně napodobit, přesto tentokrát mířilo výše.