Vejvoda o baráži i hrajícím majiteli Jágrovi: Má vášeň jako málokdo

„Jak vyplníme tu dlouhou pauzu? Budeme trénovat,“ pousmál se padesátiletý kouč, který se na střídačku tradiční hokejové bašty postavil před letošní sezonou.

„O tom, že budeme hrát baráž, jsme se dozvěděli teprve v pátek. Zatím jsme se soustředili jen na poslední zápas, teď si dáme pár dní volno a během té doby naplánujeme, jak přestávku využijeme.“

Kladno v pátek projelo bitvu o všechno na ledě českobudějovického Motoru 2:5, nedělní domácí vítězství 5:4 nad Karlovými Vary aspoň trochu učesalo pocuchané nervy Rytířů.

„S pádem do baráže se těžko srovnáváte, je to psychicky náročné. Po zápase v Českých Budějovicích bylo v šatně ticho. Beznaděj. Smutek. Naštvanost. Všechno dohromady. Já tomu ještě do sobotního rána nevěřil, myslel jsem si, že se z toho špatného snu probudím,“ líčil útočník Martin Procházka.

Zklamaní hokejisté Kladna. V popředí zleva útočník Jaromír Jágr a obránce Jacob Dotchin

Nebylo se z čeho probouzet, jde o drsnou realitu, ne sen. Přitom Kladno mělo několikrát našlápnuto, aby se z posledního místa natrvalo odpoutalo.

„Když vezmu jen finiš základní části, tak je určitě škoda zápasu s Olomoucí. Otočili jsme z 1:3 na 4:3 chvilku před koncem, ale stejně jsme to nedotáhli. Mohlo to být jiné, tohle považuji za zlom. Se Spartou jsme také byli blízko vyrovnání, s Vítkovicemi zrovna tak,“ ohlížel se trenér Vejvoda. „Mohli jsme si vytvořit takový náskok, že jsme mohli mít hotovo ještě před koncem základní části. Nebo třeba i pomýšlet na play off, protože tou dobou to bylo snad na jeden bod.“

Rytíře trápil i Jánošíkův syndrom, dokázalo obrat bohaté, ale rozdávalo chudým.

„V extralize jsou tři mužstva, která jsou z mého pohledu kádrově lepší než ta ostatní: Sparta, Pardubice a Třinec. Ostatní jsou hratelní. My se všemi týmy získali body, jen se Spartou ne. Hrát se dá se všemi a rozdíly nejsou tak velké. Vyhrát o jeden správný zápas navíc, situace mohla být jiná,“ povzdechl si mistr světa z roku 1996.

Zleva trenér Kladna Otakar Vejvoda a asistent Miroslav Mach.

Že Kladno svedlo vyrovnané bitvy s celým extraligovým pelotonem, to mu může dodat sebevědomí před baráží. I loni do ní žuchlo a pak přehrálo Jihlavu 4:1 na zápasy, tehdy v chomutovském azylu.

Vejvoda žádného vysněného nebo nechtěného vyzyvatele nemá. „Vůbec. Budeme sledovat, jak se vyvíjí play off v první lize, možná se i někam zajedeme podívat. Já však považuji za hlavní, abychom si byli jistí v naší hře. Potom ať je tam jakýkoliv soupeř, tak se dá na čtyři zápasy porazit.“

Kladenský brankář Adam Brízgala kryje kotouč před dojíždějícím útočníkem Českých Budějovic Jakubem Strnadem a kladenským bekem Kristapsem Sotnieksem. Vpravo útočník Rytířů Tomáš Plekanec

Vejvoda si během sezony osahal, jaké je pracovat s fenoménem českého a světového hokeje Jaromírem Jágrem. Jeho vrstevník Rytíře vlastní, zároveň v jednapadesáti letech stále válí na ledě.

„Rozhodně zajímavá zkušenost,“ culil se Vejvoda. „On má vynikající postřehy a vášeň, kterou má jen málokdo. Proto ho hokej pořád baví, proto dál hraje, proto ho to baví i na tréninku, kde zůstává poslední a snaží se pořád někomu něco radit. Ať se na to všichni mladí kluci podívají!“

Jaromír Jágr na střídačce Kladna

Debaty mezi trenérem a Jágrem jsou neustálé: „Je to každodenní proces. Něco se řeší prakticky každý den, někdy je to krátké, jindy dlouhé.“

Dlouhá je teď pauza mezi mistrovskými zápasy, takovou ještě Vejvoda nezažil. „Už loni jsem byl s pár kluky v kontaktu, vím, že jeli hrát přípravu na Slovensko. I teď budou potřeba nějaká utkání, aby člověk úplně nevypadl z tempa a z hokejových instinktů.“

Člen legendární kladenské a reprezentační Blue line Procházka – Patera – Vejvoda si do svého životopisu zapíše první zkušenost s prolínací soutěží.

„Já jsem v Kladně jeden z mála, který ji nezažil. Nehrál jsem baráž jako hráč, ale ani jako trenér. Takže pro mě samotného to bude nové. Už jsem mluvil na toto téma s hráči a kolegy. Je možná dobré mít i tuhle zkušenost, i když pochopitelně je lepší se tomu úplně vyhnout,“ zakřenil se Vejvoda. „Už pro naše fanoušky je důležité udržet extraligu. Jsou fantastičtí. Vezměte si poslední zápas proti Karlovým Varům, ve kterém už o nic nešlo - a stejně jich přišlo osmnáct stovek.“