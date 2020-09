České Budějovice dostaly po karanténě osm gólů od Karlových Varů

Motor se poté, co měl pozitivně testovaných 22 hráčů a šest členů realizačního týmu, vrátil k tréninku v pondělí. V plánu má extraligový nováček ještě testy s Lincem v pátek doma a v neděli na soupeřově hřišti.

Do extraligy vstoupí příští týden ve čtvrtek doma proti Hradci Králové. Karlovy Vary, které mají za sebou generálku, o den později hostí Mladou Boleslav.

Karlovarská Energie získala mezi 7. a 8. minutou během 98 sekund vedení 2:0. Nejdříve využil přesilovou hru Petr Koblasa a vzápětí zvýšil David Kaše, rovněž krátkodobá posila Západočechů, zapůjčená z Philadelphie.

V 16. minutě snížil v přesilové hře pěti proti třem Zdeněk Doležal a ještě před pauzou vyrovnal Adam Raška.

V úvodu druhé části vrátili Energii dvoubrankový náskok Martin Kohout s Tomášem Redlichem a v 39. minutě upravil Martin Weinhold už na 5:2. V závěrečném dějství se za domácí trefili ještě dvakrát Lauko a jednou Daniel Kowalczyk, za Motor skóroval Albert Michnáč.

„Budějovice hrály hodně dobře do půlky zápasu, pak se na nich projevila karanténa, takže třetí třetinu už moc nestíhaly. Myslím, že to ale odehrály hodně důstojně. Pro nás asi dobrý zápas, musíme se připravit na páteční generálku proti Hradci,“ řekl klubovému webu Lauko, který vstřelil své první branky v dresu Energie.

„Neměl jsem dva měsíce hokejky, ty mi přišly před zápasem, takže je to určitě tím,“ smál se Lauko, který strávil uplynulou sezonu na farmě Bostonu v Providence v AHL. „Ukázali jsme si, že ty góly dávat umíme. Snad si to přeneseme do sezony.“

Lauko nastupuje v elitní formaci s Kašem a Jakubem Flekem. „Je to zápas od zápasu lepší. Jsme tu spolu už měsíc, denně trénujeme, takže myslím, že se to projevuje. Může to být ještě lepší. Liga stále nezačala, takže máme nějaký prostor na vylepšení,“ dodal Lauko.

Pro Litvínov i Mladou Boleslav šlo o generálku na start extraligy. Ve 23. minutě se po chybě brankáře Gašpera Krošelje dostal domácí Vervu snadno do vedení Patrik Zdráhal. Za 49 sekund sice vyrovnal David Šťastný, ale v 27. minutě vrátil Litvínovu náskok ve hře čtyř proti čtyřem Richard Jarůšek. V čase 44:16 pak pojistil vítězství Severočechů Viktor Hübl.

Litvínov vstoupí do nového ročníku extraligy příští týden ve čtvrtek na ledě Vítkovic.

HC Verva Litvínov : BK Mladá Boleslav 3:1 (0:0, 2:1, 1:0) Góly:

22:24 Zdráhal (Látal)

26:03 Jarůšek (Mahbod, Kolář)

44:16 Hübl (Lukeš) Góly:

23:13 Šťastný (Zbořil) Sestavy:

Godla (Honzík) – Irving, Ščotka, Balinskis, Cibulskis, Kudla, Štich, Kolář – Zdráhal, Mahbod, Jarůšek – Pospíšil, Hübl, Lukeš – Myšák, Hanzl, Petružálek – Zygmunt, Gerhát, Látal Sestavy:

Krošelj (Růžička) — Ševc, Hrbas, Filmann, Bernad, Pláněk, Dlapa, Šidlík – Šťastný, R. Zohorna, Cienciala – Kousal, Najman, Strnad – Jääskeläinen, Zbořil (A), Alderson – Stránský, Bičevskis, Lunter Rozhodčí: Jaroš, Jechoutek – Dědek, Hnát Počet diváků: 321