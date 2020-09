Start bude důležitý, pro nováčka dvojnásob, varuje budějovický Pýcha

Návrat Motoru do extraligy už se dá počítat na hodiny. Jak se cítíte?

Moc se těšíme. Hokejoví fanoušci ve městě už se na extraligu dlouho chystali. Navíc hrajeme první kolo s Hradcem Králové, který v Budějovicích nemá nikdo rád. (Před sedmi lety tehdejší majitelé klubu přesunuli extraligu do východočeského města.)

Bude pro vás první kolo proti Mountfieldu prestižní i osobně?

Neberu to jako pomstu. Ale cítím, že to je významný duel. A chceme ho vyhrát i kvůli fanouškům.

Přípravu vám dvakrát zabrzdil koronavirus. Jste i přes to dobře připravení?

Dovedl bych si to představit lepší, ale čtyři týdny jsme nemohli trénovat. Teď naopak by se nás covid pár měsíců neměl týkat. Fyzicky jsme i doma makali, co to šlo. Ale i když budeme čtyři měsíce doma dřít, tréninky na ledě nám to nenahradí. Souhra, taktická příprava, bruslení, to všechno chce čas.

Mohl by tréninkové manko částečně umazat úspěšný start do sezony?

Určitě. Start je důležitý, pro nováčka dvojnásob. Každé vítězství nám může hodně pomoct. Navíc v současné situaci nikdo neví, kdy koho potká karanténa.

Do play off v nesestupové sezoně postoupí hned 12 ze 14 týmů. Je to váš základní cíl?

Jasně, play off chce hrát každý. Systém je letos otevřený, i tak to bude náročné. Bude nám přeci jen chvíli trvat, než si zvykneme na vyšší soutěž.

Jak dlouho může trvat, než se přizpůsobíte extraligovému tempu?

Těžko říct. Může to být pět zápasů, čtvrtina, ale i dvě čtvrtiny. Budeme se snažit co nejrychleji přizpůsobit a pravidelně bodovat.

V čem vidíte největší rozdíl mezi extraligou a první ligou?

V preciznosti provedení. Extraligoví hráči nezkazí přihrávku na krátkou vzdálenost, potrestají každou chybu. Naopak sami nechybují. Musíme přidat v ofenzivě i vzadu, protože jsme dostávali hodně gólů.

Z pozice obránce jste loni v první lize zářil a byl produktivní. Máte po postupu osobní cíl?

Ne. Hlavně chci ukázat, že extraligu můžu hrát. A věřím, že se týmu bude dařit.