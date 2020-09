Promořený Motor hlásí druhý návrat. Budeme imunní, doufají v Budějovicích

Podobně situaci vnímá i Daniel Voženílek. „Dvě karantény můžeme přetavit ve výhodu. Jsme prakticky kompletně promoření a žádné zápasy by se nám v sezoně odkládat neměly. Maximálně našim soupeřům. Nebylo to příjemné, ale ve finále to pro nás může vyjít dobře i díky tomu, že jsme koronavirus jako tým ustáli bez problémů,“ hlásí útočník.

Důrazný forvard měl stejně jako většina ostatních hráčů či členů realizačního týmu pouze lehký průběh onemocnění. „Někdo měl jeden dva dny horečku, ale zbytek spíš něco mírnějšího. Já si naměřil jedno odpoledne teplotu, to bych ani nepovažoval za nemoc. Kdybych nešel na testy, tak nevynechám ani trénink,“ zdůrazňuje.

Nákaza se v českobudějovickém týmu pravděpodobně rozšířila klimatizací v autobuse cestou z utkání v Plzni. Pozitivně bylo testovaných 22 hráčů a šest členů realizačního týmu. „Nikdo z kluků nic nepociťoval, maximálně zvýšenou únavu. Když jsme šli na testy, tak jsme si mysleli, že budeme negativní. Když pak vyšel první, druhý, třetí a všichni pozitivní, tak jsme tušili, že to asi nebude jen tak,“ přiznává.

Jak trávit čas v karanténě, to už českobudějovičtí hokejisté dobře vědí. „O viru se šíří řada informací, takže po té teplotě jsem pár dní preventivně odpočíval. Jinak jsem cvičil, stejně jako ostatní kluci, doma v provizorních podmínkách,“ popisuje Voženílek.

Z hlediska koronaviru je na tom nováček extraligy ze všech týmů aktuálně nejlépe. Drtivá většina nákazu prodělala. Pokud by byl některý ze zbývajících hráčů pozitivně testovaný, již by to neznamenalo izolaci pro celé mužstvo. „Další karanténa už snad našemu mužstvu nehrozí. Vybrali jsme si to. Minimálně do konce kalendářního roku bychom s tím neměli mít žádný problém,“ doplňuje Totter. Od pondělí tak mohou Jihočeši znovu trénovat. „Na restart jsme se moc těšili. Ze sedmi týdnů přípravy jsme čtyři týdny stáli, takže jsme na ledě opravdu rádi,“ oddechne si kouč.

Motor zažil prakticky už třetí začátek letní přípravy. „Je to podobné jako na startu. Vrátili jsme se na led a máme necelé dva týdny do ligy. Musíme dohnat kondici i taktickou stránku. Je to pro nás výzva,“ nebojí se Voženílek.

Jedna z předsezonních posil věří, že opětovný výpadek nebude mít takový vliv. „Úplně se manko dohnat nedá. Ale je to dostatečný čas na to, abychom se stihli připravit. Navíc v tom nejsme sami. Například Sparta nebo Plzeň mají karanténu blíž před ligou. Nemůžeme to brát jako výmluvu, že bychom neměli být dobře nachystaní,“ tvrdí.

Extraligového nováčka čeká ve finále přípravy bohatý program. Už dnes od 17.30 hodin nastoupí v Karlových Varech. V pátek od 17 hodin přivítá doma rakouský Linec. Vstupenky si mohou do dneška přednostně koupit permanentkáři za 50 korun. Až pak se dostane na ostatní zájemce. Kvůli aktuálním opatřením činí kapacita arény 3 710 diváků. S Lincem se Jihočeši utkají i v neděli od půl šesté na jeho ledě.

Čísla a fakta 8 dní zbývá do startu extraligy. Motor na úvod přivítá Mountfield Hradec Králové. 3 zápasy sehrají Budějovice ve zbytku přípravy. První ve středu v Karlových Varech.



Příští týden v pondělí si hráči užijí jediný volný den do startu extraligy, který pro Motor připadá na čtvrtek 17. září, kdy do Budějovic přijede Mountfield Hradec Králové.

„Budeme trénovat, co to půjde, abychom během deseti dnů dohnali to, co jsme nemohli odtrénovat. Hodně nám pomohou přípravné zápasy s kvalitními soupeři. Zápas je nejlepší trénink, proto jsme neustoupili od toho, že odehrajeme v týdnu před extraligou rovnou tři duely,“ doplňuje Totter.

Budějovickým hokejistům sice dvojitá karanténa moc nepřidala, ale i tak se na dlouho očekávaný návrat po sedmi letech mezi elitu těší. „Léto nebylo takové, jaké jsme čekali. Tréninků jsme moc neměli, pak sérii zápasů v pár dnech a zase karanténa. Ale i tak se extraligové sezony všichni nemůžeme dočkat,“ ujišťuje 24letý útočník.

Dobrou zprávou pro Motor je, že se včera k mužstvu připojil také americký obránce Conor Allen. Ten zvládl vyřídit všechny potřebné náležitosti a v pondělí přicestoval ze zámoří.