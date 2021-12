Nekompromisní trest pro Janka. Za zákrok na Machalu vynechá osm zápasů

„Vedl svůj zákrok zvlášť nebezpečným a bezohledným způsobem, bez jakékoliv snahy hrát kotouč,“ uvedl v tiskové zprávě předseda disciplinární komise Viktor Ujčík.

Jankův prohřešek proti hokejovým regulím přišel ve druhé třetině duelu s Kladnem za stavu 7:1 pro Hradec Králové, který nakonec zvítězil vysoko 9:2.

Urostlý obránce trefil Machalu ve středním pásmu již po odehrání kotouče a rovnou obdržel trest na pět minut a do konce utkání za nedovolený zásah do hlavy nebo krku.

Útočník Rytířů zůstal bezvládně ležet na ledě a po několikaminutovém ošetření byl odvezen na nosítkách, načež zamířil do nemocnice.

„Fanoušci mi psali, že je z toho nešťastného zákroku mrazilo v zádech. Věřím, že Ondra bude v pořádku. Ještě na stadionu byl při vědomí a cítil všechny končetiny,“ uvedl po utkání Lukáš Jůdl, tiskový mluvčí Kladna.

„Machi se úplně nedíval. A když hraje člověk proti klukům, co hrají do těla, každý normální se podívá. Všichni by si měli dávat bacha. Bohouš tam vystoupil, nemyslím, že nějak vyskočil, ale postavil se mu. A on má přes sto kilo masa,“ okomentoval situaci kapitán soupeře Radek Smoleňák.

K rozhodnutí disciplinární komise přispěl vedle zranění protihráče také fakt, že Jank byl v posledních dvou letech dvakrát trestán.

Za zarážející Ujčík označil i chování hradeckého beka bezprostředně po inkriminovaném momentu.

„Ačkoli protihráč utrpěl při střetu zranění, které si vyžádalo zásah lékaře a zůstal bezvládně ležet na ledové ploše, neprojevil hráč odjíždějící na trestnou lavici o jeho stav sebemenší zájem nebo lítost nad následky zákroku,“ stojí v prohlášení.

Vyhrocené utkání, v němž sudí rozdali osmasedmdesát trestných minut, nedohrál po faulu na Graemea McCormacka ani kladenský útočník Nicolas Hlava.

Nejvyšší tresty se v samostatné extralize vyšplhaly na patnáct zápasů. Za napadení či kritiku rozhodčích je dostali Zdeněk Okál, Anatolij Najda, Ladislav Blažek, Zdeněk Eichenmann, Aleš Píša a naposledy v dubnu 2005 Pavel Kubina.