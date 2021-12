Divoká řežba plná chyb. Musíme si sáhnout do svědomí, říká sparťan Sobotka

„Bylo to takové vánoční utkání. Dali jsme tři góly z chyb Sparty, pak jsme stejné chyby udělali my, ale nakonec přece jen pojedeme vesele s třemi body domů,“ poznamenal útočník Třince Daniel Kurovský.

Třiadvacetiletý křídelník po vlastním vyloučení duel de facto rozhodl gólem na 5:4. Nešlo sice o vítěznou branku, avšak Kurovský se prosadil v momentě, kdy se domácí už vyhrabali z tříbrankové ztráty 1:4 a utkání se lámalo. Jedenáct sekund před druhou sirénou.

„Byl to klíčový okamžik. Sparta měla přesilovku, kterou jsme přestáli, a dali branku,“ uvedl trenér Ocelářů Václav Varaďa.

A přesně jak zmínil, Pražané hráli přesilovku... Nejdříve se připravili o tu klasickou zbytečným Chlapíkovým sekáním do gólmana, což byl velmi podstatný detail. O chvíli později dostali 21 sekund převahy ve čtyřech proti třem kvůli špatnému střídání hostů, jenže pak se síly na ledě zase vyrovnaly a Kurovský se krátce po svém návratu z trestné lavice trefil.

Vzhledem k tomu, jak akce vedoucí ke gólu vznikala, by asi těžko vyplynula ze hry Třince v oslabení. O to zbytečnější může sparťanům branka do šatny připadat. „Hodně nás potopila,“ podotkl kouč Sparty Josef Jandač.

„Udělal jsem blbý faul, Sparta šla do přesilovky, pak udělali zase oni blbý faul. Následně jsem dostal pěknou nahrávku a padlo to tam,“ popisoval Kurovský.

„Blbé“ nebyly jen fauly, ale také hra obou týmů do defenzivy. Sparta mohla být s ohledem na prvních 25 minut ráda, že neprohrávala větším rozdílem a vrátila se do souboje o body. Slezané zase za to, že zápas i napodruhé strhli na svou stranu.

„Nálada nebyla pozitivní, když jsme dostali tři góly za tak krátkou dobu (za šest minut a jedenáct sekund). Po mém gólu jsme se nakopli a pak už si to pohlídali,“ ulevil si Kurovský.

„Děláme úplně zbytečné chyby, které si ještě ukazujeme na videu, ale pak je uděláme v utkání znovu. Je to o špatných rozhodnutích na ledě,“ komentoval obránce Pražanů Ondřej Mikliš.

Ještě kritičtější byl Miklišův spoluhráč, útočník Vladimír Sobotka, který se až s hmatatelnou vážností v hlase a pohledem upřeným do podlahy v mixzóně před domácí kabinou pustil do vlastních řad.

„Stáhneme výsledek a pak dostaneme zase zbytečnou branku. Nedokážu si to vysvětlit. Přijde mi, že nebráníme, že všichni chtějí dát gól. Pořád si opakujeme, že musíme hrát více do obrany. Pokud si to každý nepřebere sám v hlavě, tak nebudeme vyhrávat... Musíme si sáhnout do svědomí, zvednout hlavu a bojovat.“

Také oba trenéři na tiskové konferenci po zápase štěstím zrovna neoplývali.

„Čas není pro oba týmy ideální, hráli jsme v podstatě pět hodin před Štědrým dnem. Jsem rád, že jsme dali osm branek, ale celkově bylo chyb hodně,“ připustil Varaďa. „Věřím, že ani trenér domácích si nepřeje hrát takové utkání,“ odhadoval.

„Dnes jsme nasekali strašně moc chyb a bylo vidět, že Třinec je v pohodě. I on dělal hrubé chyby. Je to mužstvo, které moc neinkasuje, ale my se dokázali zvednout ze stavu 1:4 a vyrovnat. Pak nás zase potrestali a my už neměli sílu zápas otočit,“ konstatoval Jandač.

„V Lize mistrů jsme hráli dobře a nevím, proč je takový problém to přenést do extraligy. Tam hrajeme výborně, bráníme, útočíme, vše funguje. Pak se hraje liga a my hrajeme něco jiného,“ přisadil si ještě zklamaný Sobotka.

„Bojujte za Spartu,“ neslo se opakovaně z tribun od, taktéž nespokojených, domácích fanoušků. Část z nich si během střetnutí také vybrala „blbé“ momenty. Je pravdou, že čároví byli u některých odpískaných ofsajdů možná až příliš úzkostliví a kompletní rozhodcovský kvartet se dopustil pár kontroverzních verdiktů...

Pískot a vulgarity diváků na adresu mužů v pruhovaném ale přerostly až k opakovanému házení mincí na ledovou plochou. Hlasatel musel kvůli trapnému chování fanoušků pohrozit ukončením zápasu.

Ten se nakonec dohrál a přinesl také několik šarvátek. Snad žádná se sudím z rukou výrazně nevymkla, i když si třeba Chlapík s třineckými obránci nebo Doudera s Dvořákem zřejmě měli co vyříkávat.

Utkání 34. kola hokejové extraligy: HC Sparta Praha - HC Oceláři Třinec. Emoce mezi Tomášem Dvořákem ze Sparty (vlevo) a Milanem Douderou z Třince

Ve stejném duchu probíhalo i zářijové klání obou týmů v Praze. To hosté vyhráli 7:4. V hlavním městě tak za dvě utkání nasázeli patnáct branek.

„Asi nám to tady sedí,“ usmíval se Kurovský, zatímco sparťanský trenér Jandač nevěděl, čím to je, že zrovna proti Třinci kapituluje jeho tým až tak často. Skladba Pátá od Zuzany Norisové tentokrát v hale zněla poněkud nepatřičně, když v tu chvíli kapitán Sparty Michal Řepík pouze snižoval na 5:7.

A pro zajímavost, stejně jako před třemi měsíci si i ve čtvrtek večer zachytali všichni čtyři brankáři.

Šťastnější hráči Třince si nyní Vánoce užijí o něco více, vždyť také mají větší časový prostor než sparťané, které 25. prosince ráno čeká odlet do Švýcarska na Spenglerův pohár.

„Budu trávit svátky s rodinou, odpočinu si dva dny a v neděli hrajeme s Kometou,“ přiblížil Kurovský. „Volna moc není a musíme se udržovat, takže s bramborovým salátem to asi přehánět nebudeme,“ culil se.