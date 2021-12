Blamáž. Naštvali jsme víc lidí než jen pana Jágra, věděl bek Kladna

„Utkání se účastnil víceméně jen jeden tým. Výsledek je bohužel takový, jaký je. Víc k tomu říct nejde,“ soukal ze sebe obránce Jakub Suchánek po úterním extraligovém propadáku 2:9.

První góly dával Mountfield z dorážek. Proč měl tolik volnosti?

Pět ze šesti prvních gólů jsme dostali právě takhle. Ať už to bylo v situacích kolem brány, nebo nedobruslení, přečíslení. Bohužel jsme nebyli v našem předbrankovém prostoru dostatečně silní.

První třetinu jste ztratili ostudně 1:6, jak složité bylo se pak motivovat?

Sami jsme si zápas podělali, tak jsme si vyžrali ten kalich hořkosti až do úplného dna. Dohrát se to muselo, ale za to, proč se to dostalo do takového stavu, si můžeme jenom my.

Máte vysvětlení pro hororový vstup do utkání?

Nemám. Těžko hledat slova pro tuhle blamáž. Tohle není to úplně hanlivé slovo, které by si to zasloužilo. Nemyslím si, že bychom šli do zápasu odevzdaní. Nepřipravení ale určitě jo.

Majitel Jaromír Jágr nehrál, ale po hrozném začátku opustil i střídačku. Naštvali jste ho?

Nevím. Tenhle výkon ale naštval víc lidí než jenom pana Jágra.

Váš útočník Ondřej Machala opouštěl led na nosítkách. Jak jste viděl zákrok Bohumila Janka za jasného stavu 1:7?

V první moment jsem ani nevěděl, kdo to udělal. Viděl jsem tam Bohouše Janka, vím, že on má sklon k těmhle hraničním zákrokům. Ani nevím, jestli to bylo nebo nebylo čisté, asi dostal na hlavu. Přesně jsem to neviděl, jenom jsem si tam našel Bohouše. Ani jsem nevěděl, jestli jsem atakoval někoho, kdo ten faul udělal. Zápas dopadl, jak dopadl, bohužel i pro Machyho. Doufám, že bude v pořádku.

Jak těžké je soustředit se, když parťák musí do nemocnice?

Mentální nastavení v zápase nebylo bůhvíjaké. Zákrok na Machyho tomu samozřejmě nepřidal. Člověku se honí hlavou spousta myšlenek.

Co se musí po takovém průšvihu stát? Bouřka, nebo klid?

Smysl mají bouřky i klidné proslovy. Sezona je dlouhá a nejde po sobě pořád jenom řvát nebo se konejšit. Pomůže to, co pomáhá vždycky - tvrdá práce. To si opakujeme po třistatisící, pořád dokola. Co jsme předvedli, byla sr..ka, víc bych se v tom nehrabal.