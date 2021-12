Hororová scéna a strach o Machalu. Z nejhoršího je venku, hlásí Kladno

„Fanoušci mi psali, že je z toho nešťastného zákroku mrazilo v zádech. Věřím, že bude v pořádku. Ještě na stadionu byl při vědomí a cítil všechny končetiny, to jsou asi ty nejlepší zprávy v rámci toho, co jsme viděli,“ dodal Jůdl.

Zkraje druhé třetiny, za jasného vedení Mountfieldu 7:1, Machalu ve středním pásmu zbořil urostlý obránce Jank. Na led bleskově ze střídačky skočili lékaři a přetočili ho na bok.

V mžiku u zraněného byli i zdravotníci s nosítky. Naložili ho na ně, pak s ním spěchali do sanitky a odvezli jej kvapem do nemocnice v Chomutově, kde se hrálo. Hororové chvíle.

„Já bohužel ten střet neviděl, ale vím, že Bohouš Jank má tendenci k hraničním zákrokům. Nevím, jestli to bylo čisté, nebo ne, asi dostal na hlavu. Nepřidalo nám to, když jsme ho viděli takhle na ledě. Člověku se pak honí hlavou spousta myšlenek,“ líčil kladenský obránce Jakub Suchánek, který Machalu mstil.

Hradecký kapitán Radek Smoleňák tvrdil: „Machi je rychlý, utíkal dopředu a úplně se nedíval. A když hraje člověk proti klukům, co hrají do těla, každý normální se podívá. Všichni by si měli dávat bacha, ale asi se nekouknul. Bohouš tam vystoupil, nemyslím, že nějak vyskočil, ale postavil se mu. A on má přes sto kilo masa. Samozřejmě jsou to věci, jaké nechci vidět. Rozhodčí to posoudil, jak posoudil, s tím nemám extra problém.“

Jank za zásah do oblasti hlavy a krku dostal pětiminutový trest a osobní do konce zápasu. Kladenský trenér David Čermák po utkání zvěstoval: „Doktor říkal, že Ondra měl otřes mozku, a než odjel do nemocnice, začal vnímat.“

V tu dobu už ani na střídačce nebyl kladenský velikán Jágr, který kvůli zranění zůstal v civilu. Už za stavu 1:5 své místo za hráči opustil.

„Jestli jsme ho naštvali? Nevím. Dnešní výkon naštval podle mě víc lidí než pana Jágra,“ věděl bek Suchánek. Rytíři už po pětapadesáti vteřinách ztráceli 0:2, po šílené první třetině 1:6. „Účastnil se víceméně jeden tým, byla to blamáž. Do zápasu jsme šli nepřipravení.“

Zda bude Jágr příště k dispozici, není jisté. „Má problémy s přitahovačem,“ prozradil Čermák.

Zda bude Machala, je nejisté ještě víc. „Doufám, že bude v pořádku,“ modlí se spoluhráč Suchánek.