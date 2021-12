Ať v televizi dávají pohádky, a ne ty naše horory, žertoval Jágr

„Řekni v televizi, ať už nás nedávají do vánočního programu, protože mají vysílat pohádky, a ne horory,“ naklonil se rozesmátý Jágr při odchodu do kabin k parťákovi Tomáši Plekancovi, kterého si vybrali na rozhovor.

Kapitán pak před slavnou osmašedesátkou smekl jako už tolikrát: „Jarda je pořád platný v některých věcech na ledě. Při druhém gólu ukázal, jak je silný na puku a že je stále těžké ho odstavit. Zbytek už je na nás.“

Po čtrnácti dnech a dvou vynechaných kolech včetně propadáku 2:9 s Hradcem Králové naskočil Jágr, kterého předtím trápily potíže s přitahovačem, do druhé formace s junáky Filipem a Pytlíkem.

„Včera po tréninku jsme si s Mírou Pytlíkem stříleli a on za námi přijel, že začne v naší lajně. A byl s námi spokojený. Pochválil nás. Občas,“ pousmál se útočník Matyáš Filip, který duel v prodloužení rozhodl drzým průnikem od mantinelu před branku. „Chce po nás pořád to samé, hrát u sebe, ať mu pomůžeme a on nám. Přece jen už má nějaký věk. Co my nemáme, má on, po nás chce, ať bruslíme.“

Skoropadesátník v neděli v chomutovském azylu skóroval při dvojnásobné přesilovce, ze své oblíbené pozice v pravém kruhu puk procedily mezi Godlovy betony. Pak založil gól na 2:1, nahrál za branku Plekancovi, ten před ní Zikmundovi. To už byl zpátky v elitní formaci.

Litvínov zase slavného veterána neuhlídal. Proti Vervě letos Jágr nastřílel tři ze svých osmi gólů a zapsal si šest z 19 kanadských bodů. Na ledě strávil 19 minut. „Určitě hraje roli, jestli nastoupí s ním, nebo bez něj. Je silný na mantinelu, hodí si tam tělo, má dlouhé ruce, dlouhou hokejku,“ líčil litvínovský zadák Marek Hrbas. „Nemůžete se s ním přetahovat, ale hrát chytře a jít mu do puku.“

Přestože to Litvínov věděl, neustrážil ho. „Jarda dokazuje, že na to pořád má. Neuvěřitelné! Stále ho zdobí přehled a výborná střela,“ smekl poražený kouč Vladimír Růžička, Jágrův spoluhráč ze zlatého olympijského Nagana 1998.

Podle kladenského esa Plekance soupeři zpozorní, když Jágr skočí na led: „My nekoukáme na to, jestli hraje, nebo ne, to záleží na něm, jak se cítí. Nehrajeme jinak. Ale spíš druhý tým si dává pozor, když je na ledě Jágr, a uvolňuje tím prostor pro ostatní.“

Velikána vyhlásili mužem zápasu. „Měl 1+1, obrovská pomoc. Ještě včera před tréninkem jsme ani nevěděli, jestli půjde hrát. Trénoval poprvé po zranění, něco ho zlobí. Pak řekl, že nastoupí,“ prozradil Jiří Burger, trenér Kladna. „A žádné cukroví na něm nebyl znát,“ usmál se.

Jágrovi chybí už jen dva góly, aby dohnal nejlepšího z nejlepších Waynea Gretzkého. Kanaďan je světovým rekordmanem v počtu branek nasázených ve špičkových ligách (včetně play off) a reprezentacích, má jich 1 098. Český útočník už je na cifře 1 096.