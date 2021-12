Ukáže se, jakou máme sílu, ví v Hradci před extraligovým šlágrem s Třincem

Bude hostem týmu, který ho v tabulce z druhé příčky už několik týdnů stíhá. Navíc ve chvíli, kdy dal Mountfield dvěma vánočními výhrami na hřištích soupeřů zapomenout na předchozí slabší výsledkovou chvilku.

Hradec Králové vs. Třinec Online reportáž v úterý v 17:20

„Chceme ukázat lize, že s námi není žádná sranda hrát. Každý by chtěl na první místo a budeme se o to rvát,“ řekl před zápasem druhého s prvním obránce Mountfieldu Radim Šalda.

Atraktivní duel bude mít z diváckého hlediska jedinou vadu, přímo v hale ho bude moci sledovat jen tisícovka vyvolených, další se musí spokojit s televizním přenosem. Vyplývá to z aktuálních protiepidemických opatření, která se týkají i úterního utkání, jež kvůli televiznímu přenosu začne netradičně v 17:20 hodin.

Škoda i proto, že Mountfield prožívá zatím nejvydařenější sezonu od svého příchodu do Hradce v roce 2013. Druhé místo v tabulce, druhý nejvyšší počet nastřílených gólů v soutěži, druhá nejpevnější obrana. Víc než jasná oprávněnost současného postavení hradeckého mužstva. Po dnešku může být ještě oprávněnější.

„Ukáže se, jakou máme sílu a jak si dokážeme poradit s opravdu těžkým soupeřem. Jednou už nám to v sezoně vyšlo, takže uděláme vše pro to, aby se to stalo i podruhé,“ poznamenal Šalda k bilanci vzájemných zápasů v této sezoně. Oba týmy se radovaly jednou, vždy na ledě soupeře.

Mountfield v neděli ve Zlíně výhrou 5:2 navázal na předvánoční vítězství 9:2 v Chomutově nad Kladnem. Tam tehdy přišel kvůli disciplinárnímu trestu na osm zápasů o obránce Janka. Důvodem jeho potrestání byl souboj s kladenským Machalou.

Jank začal umazávat svůj trest právě ve Zlíně a zatím nemůže hrát, i přesto, že s výší trestu hradecký klub nesouhlasí a samotný hráč proti němu podal odpor.

„Je to úplně krajní nesmysl. Hokej se nám bohužel vyvíjí tam, kam nemá. Bohouš je defenzivní bek, tvrdý, všichni to víme. Ale hlavně - je to férový bek! To není hráč, který by někdy někoho atakoval zezadu. Prostě se mu tam postavil. Nemám to potvrzené, ale pokud hráč hraje se žvýkačkou, tak to je vtip,“ uvedl po zápase ve Zlíně Ladislav Čihák, jeden z asistentů hlavního kouče Mountfieldu Martince. „Štve ho, že nemůže hrát, velmi dobře plní defenzivní práci, plní ji a je za to trestaný.“