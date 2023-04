Taková příležitost se nemusí opakovat, říká před semifinále hradecký Jank

„Nějakým způsobem jsme odčinili neúspěch z minulého roku, postoupili jsme a já jen doufám, že nekončíme, že tohle byl jen začátek něčeho nového, hezkého, co tady ještě nebylo,“ říká odhodlaně a zároveň s pokorou hradecký obránce, jeden z nejzkušenějších a zároveň služebně nejstarších borců v týmu.

K současnému stavu vám určitě pomohlo vydařené čtvrtfinále s Libercem. Jaké bylo?

Vůbec nic jednoduchého to nebylo, všechny zápasy skončily o jeden gól. Štěstí se přiklonilo k nám.

Hradec v semifinále * sezona 2016/2017 Mountfield HK – Kometa Brno 2:4 (0:2, 3:0, 0:8, 1:0 po sam. n 1:3, 0:1 po sam. náj.) * sezona 2017/2018 Mountfield HK – Třinec 2:4 (1:4, 1:2, 1:5, 2:1 po prodl., 3:2 po prodl., 1:2 po prodl. * sezona 2022/2023 Mountfield HK – Vítkovice ???

Nebylo to ale jen štěstí, co podle vás rozhodlo?

Že chceme víc, a velkou roli hrálo také to, že Liberec musel hrát předkolo, zatímco my jsme se mu vyhnuli.

Jak taková vyrovnaná a vyhecovaná série bolí?

Dost. Konkrétně já to vím na sobě, ale věci, co mi je, nebo není, říkat teď nemůžu.

Očekáváte v semifinále něco podobného, nebo jsou Vítkovice jiný, techničtější tým?

To si nemyslím. A ani si nemyslím, že by byl defenzivnější. Celou sezonu hrají konstantně dobře, dobře do obrany a v útoku mají osobnosti, které zápasy dokázaly rozhodovat. Podle mě bude i tato série také bolet.

Taktika na tým, který se může například pyšnit vysokými, tvrdými obránci?

Hlavně u nich hrát rychle, to by mohla být cesta. Pak těm větším hráčům přece jen rychleji dochází kyslík. Takže rychle hru otáčet a tlačit na to, abychom byli co nejvíc u nich v pásmu a co nejvíc jim tím brali síly. Každým dohráním, každým soubojem, protože tohle se pak všechno načítá a síly ubývají. Tohle by mohla být naše zbraň.

S Vítkovicemi máte v této sezoně kladnou bilanci, což je výhoda. Co vzájemné zápasy ukázaly?

Podle mně je jedno, jestli v tuto chvíli máte pozitivní, nebo negativní bilanci v základní části. Play off je jiná soutěž, hraje se jiný hokej, týmy v něm jsou nastavené jinak. Jsme mezi čtyřmi nejlepšími týmy, kde nelze soupeře vybírat. Něco možná sezona ukáže, podíváte se na video a vidíte, jak se tým prezentoval. Jestli to je ale výhoda, nebo nevýhoda, se podle mě říct nedá.

Důležitá je psychika, jak vypadá po velmi příjemném postupu a před možností sáhnout si na ještě větší úspěch?

Postup přinesl obrovskou radost, obrovskou euforii. Celé město nás hnalo, žilo tím, když jsem šel do města na nákup, tak mě lidé zastavovali a byli nadšení. Hodně se na další sérii těší a my také. Doufám, že na jejím konci budeme mít ještě větší radost.

Vítkovice - Hradec Úterý 17.30 online

Velká motivace dostat se do finále a zahrát si poté o mistrovský pohár?

Obrovská. Taková příležitost se nemusí opakovat už nikdy. Hokejový život je krátký, musíte využít každé příležitosti titul vyhrát a letos k tomu máme našlápnuto slušně. Jeden z těch nejtěžších krůčků je postoupit ze čtvrtfinále, když se to podaří, tak z někoho spadne nervozita z toho, že postoupit z něj musíte. Uvolní se a jsou v klidu, víc si hokej užívají a jsou schopní ze sebe vydat víc, než když jsou pod tlakem ve čtvrtfinále.

Velmi důležité pro úspěch budou výkony brankářů. Co jim říkáte před vstupem do semifinále?

Že jsem opravdu rád, že takové máme. Kiviaho to dokazoval v základní části, a když jsme měli sérii deseti vítězných zápasů, chytal v nich absolutně fantasticky. Pak do toho naskočil Machovský, který dlouho nechytal, ale šanci chytil za pačesy. Branku zavřel, je jistý, v brance sebevědomý, vyzařuje z něj klid. Je to důležité, protože play off podle mě ne většinou, ale vždycky rozhodují gólmani. Když vám v play off brankář nezachytá a je to vidět třeba i na mistrovství světa, tak to je těžké. Když ale chytí něco navíc, tým může být úspěšný.

Jak takové šanci odpovídá nálada v kabině poté, co jste se pustili po krátké pauze znovu do tréninku?

Je znát, že to brzy přijde. Natěšenost a jemné šimrání v břiše tam bylo a je od začátku, z kluků čiší energie. Vychází to i z toho, že na něčem celý rok pracujeme a už teď se nám to podařilo oproti loňsku o kousek dál. Je to vidět.