ONLINE: Vítkovice - Hradec 0:0. Začíná druhá semifinálová série, hosté bez Klímy

Lepší výchozí pozici si v základní části vybojovaly Vítkovice, Hradec Králové na druhou stranu vyhrál tři ze čtyř vzájemných zápasů v sezoně. Dva z nich ale až v prodloužení nebo po samostatných nájezdech.

Vítkovice postoupily do semifinále po výhře 4:2 na zápasy přes Brno. Poslední utkání hrály minulý týden v pondělí, na odpočinek tak měly spoustu času. „Pauza nám stoprocentně pomohla. Mohli jsme doléčit šrámy, nějaká nachlazení. Přišla nám vhod,“ řekl trenér Miloš Holaň.

Díky nasazení zahájí Moravané sérii na domácím ledě, na víkend se pak přesunou do Hradce. „Je to příjemné. Čekáme zase vyprodanou halu. Fanoušci nás tlačili po celou dobu, nejen v play off, ale od začátku sezony, uvedl jedenapadesátiletý kouč.

Podle papírových předpokladů měly Vítkovice v semifinále narazit na Spartu, tak však nezvládla sérii s Třincem, proto místo třetího nejlepšího týmu ze základní části zaujal pro semifinále Hradec.

„Každý má svou vysokou kvalitu, je to play off. Styly týmů jsou plus minus stejné a rozhodují maličkosti. To samé bude i v této sérii,“ podotkl Holaň.

Hradec Králové působí v nejvyšší soutěži od roku 2013, od té doby postoupil do semifinále potřetí. S Brnem i Třincem prohrál 2:4 na zápasy. Letos ve čtvrtfinále vyřadil Liberec 4:1 na utkání a pauzu měl dokonce ještě o jeden den delší než Vítkovice.

„Myslím si, že nás čeká stejný boj jako ve čtvrtfinále. Opět budou rozhodovat maličkosti a předpokládám, že to bude o gól, o dva. Budou rozhodovat přesilovky a hra v oslabení,“ ví asistent trenéra Mountfieldu Tomáš Hamara.

Přestože do semifinále nevstupuje Hradec jako favorit, má důvod si na Vítkovice věřit. Třikrát je v sezoně porazil, včetně posledního vzájemného klání na ledě soupeře.

„Myslím si, že by to mělo být pozitivum. I hráči ví, že sílu máme, a potvrdili jsme to i v sezoně, nicméně přestože je to klišé, tak play off je jiná soutěž. Věřím ale, že jsme si dokázali, že umíme vyhrát i ve Vítkovicích,“ zmínil Hamara.