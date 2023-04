Brankář perfektní, střelci bezradní. Nesypeme se z toho, říká vítkovický Fridrich

V nich hosté zkušeně proměnili čtyři ze čtyř pokusů, kdežto z Vítkovic byli úspěšní pouze Peter Mueller a právě Petr Fridrich.

„Někdy to tak je. Je to hodně o štěstí a tentokrát byli jejich střelci šťastnější,“ hájil Fridrich svého spoluhráče Aleše Stezku, který nechytil ani jeden nájezd.

Přitom v základní hrací době a prodloužení čelil Stezka 49 střelám soupeře a ani jednu nepustil za svá záda. „Zákroků měl opravdu dost. Ale byla to hra obran a my to hrajeme tak, že se snažíme dotlačit soupeře ke střelbě z méně nebezpečných prostor,“ vysvětloval Fridrich.

Ve druhém zápase musí Vítkovičtí přidat i na druhé straně, tedy v útočné třetině. „Musíme se více rvát o gól v předbrankovém prostoru. Nemůžeme to hrát na 0:0,“ zlobil se kouč ostravského celku Miloš Holaň.

„Na začátku byl Hradec asi o trošku lepší, ale ve třetí třetině a prodloužení jsme už byli malinko lepší my. Měli jsme přesilové hry, ve kterých jsme měli udeřit, dát gól a třeba rozhodnout. Musíme více chodit do předbrankového prostoru a zítra k tomu budeme mít příležitost,“ zdůraznil Holaň.

„Prohráli jsme, ale nesypeme se z toho, soustředíme se dál. Zápas si vyhodnotíme, připravíme taktiku a budeme hrát, jak nejlépe umíme,“ podotkl Fridrich.

Druhý zápas série je na programu ve středu v Ostravě od 17.30.