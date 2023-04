Vyhnul se zkažené „číně“ a proměnil finální nájezd. Okuliar: Věděl jsem, co udělám

Okuliar tak mohl do úvodního utkání semifinále tuzemské extraligy naskočit a sehrál důležitou roli. V osmdesáti minutách základní hrací doby a prodloužení branka nepadla, ovšem v rozstřelu Hradečtí zužitkovali všechny čtyři pokusy.

„Musíte vědět, co uděláte. Zkusil jsme toto řešení a vyšlo to,“ řekl slovenský útočník nedlouho poté, co Aleše Stezku přelstil střelou na vyrážečku.

Po Okuliarově gólu mohly propuknout královéhradecké oslavy, byť slovenský útočník si do statistik žádnou branku nepřipíše. Rozdílovou a vítěznou totiž vsítil spoluhráč Graeme McCormack.

„Věděli jsme, že to bude bojovný zápas a že obrany budou vítězit nad útoky. Dobře bránili, není lehké se tam dostat. Vydřeného vítězství si vážíme, ve středu ale musíme ještě přidat,“ tuší Okuliar.

Východočeši potvrdili, že v sezoně jim vítkovický styl docela vyhovuje. V základní části zvítězili třikrát ze čtyř zápasů a teď přidali další, zatím nejcennější triumf.

Okuliar ovšem přehazuje roli favorita na soupeře. „Jsou dobří, jsou favorit, každý to o nich píše. Skončili v základní části druzí, my čtvrtí, ale bodů měli o hodně víc. Teď je play off, to je jiná soutěž,“ varuje.

Oliver Okuliar překonal Aleše Stezku a ukončil tak nájezdy v prvním semifinálovém utkání série.

První semifinálová partie se zatím odehrála v relativním klidu, bez větších šarvátek. Okuliar jeden z náznaků potyček řešil poklepáním po soupeřově přilbě. „Přišel mi dát pěstí do tváře a já jsem mu řekl, že je šikovný a že já mu oplácet určitě nebudu,“ pousměje se Okuliar.

Trenčínský rodák přiznává, že pár dnů před utkáním večeřel ve stejném podniku jako spoluhráč Kevin Klíma, který se nakazil v asijské restauraci v Hradci Králové a léčí doma střevní problémy.

„I já jsem tam byl jíst, ale nedal jsem si tu omáčku... Je to neštěstí, člověk už neví, co může sníst na hotelu na večeři. Je to pro nás ztráta i smůla, je to velmi dobrý hráč a je mi to líto i kvůli němu, protože každý chce hrát takové vypjaté zápasy,“ dodává šikula Okuliar.