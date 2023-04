Snad vyřadíme i druhého Martince, přeje si vítkovický útočník Dej

Budete brát souboj s Hradcem Králové prestižněji, protože jste tam hrával?

Je to pro mě trošku prestižní, ale je to už šest roků. Je to kvalitní soupeř, velmi dobře bruslařsky vybavený, hrají velmi aktivně na obou stranách hřiště, přečíslují. Bude to velmi zajímavé, musíme se připravit. Všichni se těšíme.

Mohou vás něčím překvapit?

Jsou celkově kompaktní, velmi dobře bruslí, napadají. Přečíslují v útočném i obranném pásmu, rychle se vracejí. Ke konci základní části vyhrávali hodně zápasů, dostali se na vítěznou vlnu. Sám jsem zvědavý, jak bude série vypadat. Bude to velmi bojovné.

Do semifinále se Vítkovice probily po dvanácti letech. Vnímáte to jako úspěch?

Je to fajn, všichni si to užíváme. Chystáme se s dobrým pocitem, ale i zodpovědností. Je třeba si vážit, že jsme se dostali do semifinále, není to každý rok. Ještě máme pár dní na přípravu, doladění detailů, které rozhodují. Přesilovky, oslabení, předbrankový prostor, který má Hradec silný. Těšíme se na naše fanoušky, zase bude vyprodaná hala.

Bude domácí prostředí takovou výhodou?

Celou sezonu jsme makali, abychom výhodu měli. Doufám, že nám to pomůže. Nemůžeme se na to spoléhat, ale je velké plus začínat doma. Naši fanoušci jsou výborní a doufám, že nás zase poženou.

Už je slyšet, že druhá semifinálová série je předčasným finále. Nakopnou vás takové řeči?

Kdybychom si před sezonou řekli, že jeden z týmů Vítkovice – Hradec bude ve finále, asi by tomu nikdo nevěřil. Vůbec se na druhé semifinále nedívám jako na předčasné finále. My jsme celou sezonu ukazovali kvalitu. I tak ale do boje jdeme s pokorou. Taková šance nepřichází každý rok. Budeme se rvát ze všech sil.