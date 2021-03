Salákova příprava na Liberec? Brankář Sparty hnojí trávník a čistí bazén

„Svítí sluníčko, to je super!“ doplnil. „Já bych tohle prostě nechal na trenérech, oni nám libereckou hru rozeberou, my budeme dodržovat pokyny.“



Jak moc veselou náladu jenom hrál, aby v médiích na soupeře zapůsobil, ví asi jen on sám. Pravdou však je, že Salák nemá jediný důvod si nevěřit.

Se Spartou podepsal kontrakt v prosinci 2020 po desetiměsíční pauze, přicházel z velké části jako zkušená jistota k dosavadní jedničce Matěji Machovskému.

Následné výkony a výtečná forma ale ukázaly, že pražský klub udělá líp, když do play off vsadí právě na Saláka.

Čtvrtfinálové výsledky proti Olomouci potvrdily, že trenéři udělali správný tah. Salák ve čtyřech zápasech pustil pouhé tři góly, dvakrát vychytal nulu, úspěšnost zákroků vytáhl nad 98 procent.

„Tím, že jsme přešli do semifinále po čtyřech zápasech, se jednoznačně ukázal jako dobrá volba, měl tam těžké momenty. Zároveň ale nechceme v žádném případě snižovat pozici Machyho (Machovského). Ten může do série taky naskočit,“ řekl jeden z koučů Josef Jandač.



Sám Salák své výkony - jako některé další věci - komentoval jen stroze.



„Jsem rád, že jsme postoupili, ale vyjadřovat se ke svým výkonům ani nechci. Jsem prostě rád, že to klaplo.“



Co říká na to, že je oproti předpokladům jedničkou? „Jsem potěšený.“

Co Liberec a jeho silné stránky? „Trenéři to rozeberou, připravujeme se na těžkou sérii.“

Méně slov, více povedených výkonů? Sparta v to může a musí doufat. Síla Liberce je mnohonásobně vyšší než ta olomoucká. „Ale i proti Olomouci jsme viděli, že tabulkové postavení není moc vypovídající, oni předvedli famózní výkony. Teď to bude taky hrozně těžké, čekám tuhý boj a tipuju 4:2 na náš postup!“ věří Salák. „Bylo proto dobře, jsme měli volno, čtvrtfinále nás stálo spoustu sil.“

Salák se má v nejbližší době také dočkat dalšího přírůstku do rodiny. Už pátého! Ovlivní to sérii s Libercem? Trenéři se tím zatím nezabývali. „Netrápíme se, jak to Saša načasoval,“ podotkl Jandač.

„Není to poprvé, chtěl bych být u porodu, ale termín je až za čtrnáct dní, myslím, že to bude v pohodě,“ zasmál se znovu Salák. „Ostatní děcka fandí, žerou to. Dělá mi to doma radost, když občas starýho tatínka pochválí. Nebo řeknou, že to nebylo úplně špatný. Ale i když na druhé straně chytá Petr Kváča (23 let), do starého železa mě ještě neposílejte.“

Také Kváča se pyšní výtečnými čísly, úspěšností téměř 96 procent. Ale postoupí jen jeden.