Sparťan Salák tepal rozhodčí za led v obličeji. Přestaň a chytej, slyšel

Osm minut do konce zápasu 49. kola vedla Sparta po gólu Miroslava Formana doma nad Třincem 4:2, ostřejší zákroky, četnost šarvátek i další sporné momenty se stupňovaly.

Vystoupily zejména tři, všechny ze strany hostů.

Polský útočník Aaron Chmielewski dostal v 54. minutě menší trest na dvě minuty za to, že sekl obránce Jana Košťálka holí mezi nohy.

Za podobný prohřešek přitom plzeňský útočník Petr Straka dostal před týdnem okamžitý trest do konce utkání, disciplinární komise mu následně zastavila činnost na jeden zápas a potrestala ho srážkou deseti procent z platu.

Po Chmielewského faulu ve sparťanské početní výhodě zase skončil na ledě kapitán Michal Řepík. Třinecký Tomáš Marcinko jej mezi kruhy a mimo hru sekl zezadu holí pod koleno.

Rozhodčí netrestali, následně zejména rozčilenému trenérovi Miloslavu Hořavovi vysvětlovali, že také sudí mohou udělat chybu a něco přehlédnout.

Jenže přehlídnuté zůstalo i necitlivé dobrždění Daniela Kurovského před brankářem Salákem šest minut do konce utkání. Klečícímu Salákovi s pukem pod lapačkou vlétly do obličeje nepříjemné kousky ledu a sněhu, za to se běžně trestá dvěma minutami za nesportovní chování. Kurovský vyvázl.

„To jsou dvě minuty, brzdí mi do obličeje. Držte to stejně, podle pravidel, ku..., vole,“ zaznamenal Saláka mikrofon na dresu rozhodčího.



„Stačí, stačí,“ uklidňoval ho hlavní sudí Hodek.



„Tak hrajte podle pravidel!“ reagovala 34letá nedávná posila pražského klubu.

„Přestaň mě tady mr..., Sašo. My hrajeme podle pravidel. Stop. Ty chytej!“ utnul debatu Hodek.

Nakonec Spartu nic mrzet nemuselo. Výsledek uhájila, vyhrála 4:2, snížila ztrátu na první Třinec na jediný bod (103:102) a vyrovnala s ním vzájemnou bilanci v sezoně na 2:2.

„Jsem rád, že jsme nereagovali nějakými stupidními fauly, co by nás oslabily a jim daly šanci se vrátit do zápasu,“ poznamenal uvědoměle sparťanský útočník Vladimír Sobotka.

Do konce základní části zbývají tři zápasy, Spartu ani Třinec už nikdo jiný v tabulce přeskočit nemůže, na dálku tak budou bojovat o Prezidentský pohár.

Spartu čekají České Budějovice, brněnská Kometa a Mladá Boleslav, Třinec bude hájit vedoucí pozici proti Litvínovu, Mladé Boleslavi a Českým Budějovicím.