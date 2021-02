Mám rád, když se to před bránou pošťuchuje, říká sparťan Sobotka

To aktuálně drží Třinec se 103 body, Sparta o jeden zaostává. Ať už to dopadne jakkoliv, je zároveň jisté, že oba celky se mohou znovu potkat jedině až ve finále play off.



Nedělní duel, který sparťanský útočník Vladimír Sobotka ozdobil gólem, ukázal, že by to byla kvalitní a vyhrocená série.

Přitom utkání z devátého února během reprezentační přestávky tak emotivní nebylo, cítil jste tu změnu?

Chtěli jsme je porazit, emoce tam rozhodně byly, ty k hokeji patří. Myslím, že oba týmy předvedly kvalitní zápas, my jsme vydrželi celých šedesát minut.

Prožíváte takové zápasy rád?

Určitě, tak to má každý hráč, když se to před bránou pošťuchuje a je to vyhrocené. Před play off nám tak kvalitní zápas jedině prospěje.

Ve třetí části tam došlo k pár sporným zákrokům, váš bek Košťálek schytal bodnutí mezi nohy, kapitán Řepík sekeru zezadu pod koleno... Byla potřeba na to reagovat?

Myslím, že hlavně reagovali správně rozhodčí. My jsme vedli, nemohli jsme si dovolit udělat stupidní fauly, co by nás oslabily a jim daly šanci se vrátit do zápasu. Jsme rádi, že se nic takového nestalo.

Také bylo důležité, že jste ubránili třinecký první útok a přesilovky, že?

Ubránit jejich první útok bylo těžké, na druhou stranu jsme s nimi hráli už počtvrté. Víme, co od nich čekat, pohlídali jsme si je.

Bylo na ledě poznat, že hrály dva nejlepší týmy extraligy?

Podle bodů ano, jenže každý zápas i soupeř je jiný, hraje jiným stylem. Třinec má rozhodně dobrý tým, potvrzuje to už několikátou sezonu.

Řekl byste, že vy a Třinec vstoupíte do play off jako největší favoriti?

Na to asi nechci odpovídat, ještě zbývají tři utkání. Soustředíme se na sebe, chceme se zlepšovat před play off a zakončit dobře základní část.