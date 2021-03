V hokejové extralize finišuje základní část. Jak to vidí bookmakeři?

Však i sparťan Michal Řepík, jenž si v neděli kromě gólu a asistence připsal také bolestivou sekeru od třineckého Marcinka, říkal: „Bylo to nepříjemné, ale žádnou tragédii z toho dělat nebudu. Je to boj, nic jiného v play off neočekávám.“

Právě nedělní duel mezi druhou Spartou a vedoucím Třincem (4:2) symbolizuje extraligový finiš. Poslední tři kola, která se v týdnu hrají, rozsoudí, komu z nich připadne Prezidentský pohár pro vítěze základní části. A byť je jinak o všech 12 týmech, které se procpaly do vyřazovacích bojů (startují ve středu 10. března) už rozhodnuto, i tak zůstává řada dalších otazníků.

Bookmakeři: Třinec bude první

Je mezi nimi jediný bod, přesto třeba kurzy v Tipsportu mluví jasně. Třinec má na zisk Prezidentského poháru „nicotných 1,37, zatímco Sparta 2,38. „Třinec má určitě příznivější los. Dvakrát hraje doma – s­Litvínovem a Boleslaví, v posledním kole si pojede pro prezidentské body do Budějovic,“ míní Miroslav Hora, bookmaker Tipsportu, který se na extraligu specializuje.

Třinecký útočník Martin Růžička bojuje o kotouč se sparťanským kapitánem Michalem Řepíkem.

Sparta má sice obdobný program, také hraje v Českých Budějovicích, ale zato ji doma čeká Kometa, která má fazonu, a na závěr i Boleslav, která se rve o čtyřku.

„Oceláři si Prezidentský pohár pohlídají,“ souhlasí s konkurencí hlavní bookmaker Fortuny Michal Horák.

Třinec pak zůstává pro Tipsport největším favoritem na celkový triumf (2,75), Sparta je druhá (3,40), následuje Liberec (8,80), Mladá Boleslav (12) a Pardubice (13).

Další neznámé? Obvykle býval boj o první čtyřku klíčovým pro zajištění domácího prostředí, ale v této sezoně po změně formátu zaručuje přímý postup do čtvrtfinále.

Mančafty na pátém až 12. místě čeká předkolo na tři vítězné zápasy. Tři kluby jsou teď na třetí až páté příčce namačkány ve dvou bodech a dnešek může hodně napovědět.

Třetí Boleslav hostí pátý Hradec Králové, a pakliže by vyhrála v základní době, odskočí soupeři na pět bodů. Ve skutečnosti díky lepším vzájemným duelům na šest.

„Zápas bude mít parametry play off. Boleslav sice na Hradec umí, ale pokaždé je to hodně vyrovnané. Pokud Boleslav nevyhraje v normální hrací době, mohla by nakonec o čtyřku přijít,“ říká Hanák.

Pak jede do Třince a na Spartu, což je „smrtelný“ los. Navíc středočeský klub prohrál čtyři z posledních šesti zápasů, takže by ho ze čtvrtfinálové čtyřky mohl vyřadit Liberec i právě Hradec.

Kometa nabírá mód play off

Během podzimní koronavirové pauzy na rozdíl od většiny jiných netrénovala, k tomu se brněnská Kometa odhodlala k přestavbě kádru, jenže teď zažívá úchvatný finiš.

Bodovala v sedmi zápasech v řadě, v šesti přitom rovnou za tři body. V posledních čtyřech duelech dostala jen tři branky a útočník Martin Zaťovič říká: „Defenziva bude v play off rozhodovat, pracujeme na tom a teď se nám docela daří. Hlavně fantasticky chytají gólmani, takže to je jejich zásluha.“

Brankář Komety Karel Vejmelka odolal, Radan Lenc z Liberce svou šanci neproměnil.

I proto bookmakeři nepochybují, že se Kometa udrží v osmičce, kterou teď uzavírá, a předkolo play off začne doma. Zřejmě jejich soupeřem budou Karlovy Vary či Vítkovice. „Obrana prošla velkou rekonstrukcí a vše si delší dobu sedalo, ale teď Brno předvádí závěr, kterým se prezentovalo i v některé ze svých mistrovských sezon,“ popisuje Hora z Tipsportu.

Navíc se Kometa opírá o Petera Muellera, jenž v neděli překonal bodový rekord cizinců v extralize. Teď má 62 bodů (29+33) a v produktivitě vede o dva body před Martinem Růžičkou z Třince (18+42). Američan by se tak mohl stát prvním zahraničním hráčem (!), který v Česku bodování vyhraje. Přitom kvůli podzimnímu „úprku“ do USA a následné karanténě odehrál o­šest zápasů méně než konkurenti.

Vyhraje cizinec produktivitu?

„Pro nás je důležitý týmový výsledek, pokud bude, tak to možnost, že Peter vyhraje bodování, jen znásobí. Ale že bychom na tom nějak stavěli, to rozhodně ne,“ řekl asistent trenéra Komety Jan Zachrla.

Peter Mueller z Komety Brno během utkání ve Zlíně

Ten výrok je nutné brát s rezervou, pohledem sportovní diplomacie směrem k týmu. Vítězství v produktivitě je bezesporu prestižní věcí a po třech letech nadvlády Milana Gulaše usedne na trůn nový král. „Vyhraje Mueller. Je výborný střelec a těží ze hry celého útoku a výborné přesilovky, kterou režíruje Petr Holík. Oproti Růžičkovi z­Třince má vyrovnané statistiky v počtu gólů a asistencí,“ sděluje svůj pohled bookmaker Hora.

Mueller je teď navíc nejvytěžovanějším hráčem extraligy, v průměru stráví na ledě přes 23 minut za zápas, což je na útočníka nevídaná věc. A odměňuje se: za poslední měsíc si v 11 zápasech připsal 27 bodů!