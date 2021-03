Sparta je obrovský favorit, ale můžeme ji vyřadit, věří liberecký Birner

Jak na finále 2016 vzpomínáte a bude to zase tak vyhecované?

Nechtěl bych se bavit o tom, co bylo v roce 2016. Sparta je teď velkým favoritem celé ligy a jestli to bude vyhecované? To je každá série v play off. Sparta má neskutečně kvalitní mančaft, jestli chceme uspět, tak každý zápas budeme muset všichni v sestavě předvádět výkony na hranici našich možností, abychom takhle silnou Spartu dokázali vyřadit. Jsou obrovskými favority, ale věřím, že v našem rozpoložení dokážeme přispět k velice koukatelnému hokeji. Moc se na to těším.

Sparta ve čtvrtfinále proti Olomouci ukázala, že umí hrát takticky. Čekáte od ní jiný hokej?

Vždycky hrajete tak, co vám dovolí soupeř. Sparta sérii opravdu zvládla velice dobře takticky, měla to podpořené výbornými individuálními výkony. Ať už to byl Saša Salák v bráně nebo jejich útočníci, kteří dávali důležité góly v důležitých momentech. Já od nich nečekám nic jiného. Je to zkušený mančaft, vědí, jak hrát play off. My máme také spoustu zkušených hráčů. Bude to taková šachová partie. Uvidíme, co oni dovolí nám a co my jim.

Vidíte u Sparty nějakou slabinu?

Snad po mně nechcete, abych vám říkal o nějakých slabinách.

A jsou nějaké?

Nevím. To bych nechal na vás novinářích, abyste se je snažili najít. Já se o tom moc bavit nechci.

Jak vidíte sérii?

Procentuální šance nechám na expertech a novinářích, ať si to posoudí. Věřím tomu, že to nebude 100 ku 0 a že nám nějaká procenta dáte. My se budeme snažit, jak nám síly budou stačit.

Ve vaší sérii s Hradcem i v té sparťanské s Olomoucí bylo důležité, kdo dal první gól. Bude to zase určující?

Jak se to vezme. Někdo ten první gól bude muset dát. Sice se dá vyhrát na jeden gól, ale není to moc obvyklé. Věřím, že i když první inkasujeme, tak nás to nezlomí. Myslím, že jsme to ukázali i s Hradcem. Jednou nám odskočil o tři góly a v posledním utkání také vedl. Na psychiku je samozřejmě lepší, když dáte gól první, ale dle mého názoru to není až tak klíčové.

Mezi čtvrtfinále a semifinále je pauza dlouhá 11 dní. Není to extrém?

Já zažil dokonce delší, trvala 17 dní, je to asi dvanáct let zpátky, moc dobře si to pamatuju. Je to pro oba týmy stejné. Je to dlouhé, byli bychom radši, kdybychom začali o pár dní dřív, ale takhle se shodly všechny týmy. Aspoň mají kluci víc času se doléčit, to prospěje kvalitě hokeje a nakonec to ocení i fanoušci.

Víte, jak v tak dlouhé pauze naladit formu?

Už jsem starší, takže jo. I první zápas s Hradcem byl po pauze složitý a člověku trvá nějakou dobu, než chytí tempo a atmosféru velkých duelů. Tam to bylo umocněné tím, že Hradec byl v euforii z postupu z předkola, takže byl rozehraný. Teď to bude pro oba týmy stejné. Věřím, že jsme se z Hradce malinko poučili a doufám, že vstup do série bude lepší.

Bylo příjemné zjištění, jak snadno jste Hradec vyřadili?

Už v posledních dvou zápasech základní části jsme museli hrát jako v play off, protože jsme bojovali o postup do čtyřky. Výsledek 4:0 na zápasy mluví asi za vše, ale když se na to podívám s nadhledem, tak kromě jednoho zápasu, kdy jsme dominovali, byly všechny ostatní velice vyrovnané. Kdyby se Hradci podařilo dát první gól, mohlo to vypadat jinak. Asi na nás byla vidět větší pohoda v celé organizaci. Táhneme tu za jeden provaz, to Hradci možná chybělo.

Bude stačit výkon s Hradcem na Spartu, nebo budeme muset přidat?

Už jsem řekl, že je to největší favorit ligy se spoustou fantastických hráčů. Jsou silní nejenom na ledě, ale i manažersky, mají velice silné a zkušené trenéry. Oni budou favorit. Pro mě bude v Liberci novinka, že půjdeme do série jako outsider. Ale to neznamená, že nebudeme chtít postoupit. Bude menší tlak. Musíme hrát co nejvíc týmově, vyvarovat se zbytečných individuálních chyb. Na druhou stranu se nemůžeme bát hrát, tvořit, nesmí tam být zbytečně velký respekt.

Cítíte, že se bude hodně spoléhat na vaši formaci s Radanem Lencem a Adama Musilem?

Řekl bych, že celou sezonu je výhodou našeho týmu, že nestojí na jedné formaci. Všechny lajny se podílejí na dávání gólů. Ale nám se v pětce daří a Adam Musil si v ní místo každodenní prací vydřel. Je to velký profesionál. Zapadl k nám k Lencíkem dobře, byť vím, že není jednoduché se mnou hrát, protože jsem náročný. Snažím se mu ale pomáhat a říkat, co od něj potřebujeme. Zas na druhou stranu víme, kde jsou jeho silné stránky a snažíme se jich jako lajna využívat.