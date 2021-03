ZVOLNĚNÍ: Muži s aurou na titul a klidem neprůstřelné zdi? Vsaďte si na Saláka

Na startu každého play off si jako trenér musíte umět dobře spočítat formu, rozpoložení, zkušenosti, technickou vyspělost i plusy a mínusy svých brankářů. Pokud nemáte borce pod maskou naladěného na úspěch, vyhoříte.



„Titulový brankář musí mít faktor X. Řečí těla i pohybem umí dát mužstvu jistotu a hráči vědí, že dneska nebo i celé play off je v bráně prostě zavřeno,“ říká bývalý vynikající gólman Slavie Praha a extraligový šampion Roman Málek.

„Vloni to byl Dominik Hrachovina. Při pohledu na něj jsem viděl ohromnou sebedůvěru, výborně se pohyboval a vytáhl fantastický zákrok pro tým v těžké chvíli. Mužstvo takové momenty ohromně vnímá,“ připomíná vlastní styl reprezentačního gólmana a bývalou oporu Liberce, která však nedostala příležitost na titul vinou předčasného ukončení sezony kvůli pandemii covidu.

Od „blbce“ k opěvovanému muži

Kdo teď nejvíc vyčnívá, kdo je pro soupeře mimořádně těžký protivník a nakročí za titulem? Skloňuje se nejvíce brzy pětinásobný otec, exreprezentant, současný sparťan. A teď také muž s ledovým klidem.

Alexandr Salák, jenž začal po několikaměsíční pauze od hokeje prohrou v Brně, otřesným výkonem a slovy, že hlavně nechtěl být za „blbce“.



„Od začátku ve Spartě jsem čekal, že bude rozdílový, ale start proti Brnu byl doslova šílený. V prvním zápase mě zklamal, neměl ani dobrý pohyb. Byl jsem z něj zklamaný. Jenže každým utkáním i zásahem se zlepšoval a poslední zápasy mě baví se na něj dívat,“ popisuje Málek.

Od onoho fatálního nezdaru s Kometou, kdy jeho výkon působil spíš jako cirkusové vystoupení, se raketově zlepšil. Nebyl ve své kůži, dlouhá pauza byla znát, ale psychicky se zocelil. Mezi extraligovými gólmany je nyní naprosto odlišný, těžko k překonání. „Jeho pohyb je jiný, než mají ostatní. Možná je to i proto, že ostatní brankáři táhnoucí své týmy jsou už trochu unavení, zatímco on přišel v průběhu sezony, chce chytat, je odpočatější. Historicky za něj mluví samé dobré štace. Umí se usmát, zanadávat si, ale v tu chvíli to tak cítí a vyjde to z něj,“ říká Málek.

Salák je skutečně jiný. Patří spíš k reflexním typům brankářů, je hodně flexibilní, střelcům zvládne maximálně ztížit pozici pro zakončení, v hlavě je klidnější než dřív. „Lítá v bráně víc, než se dnes možná chce, a vyjíždí víc, než by měl. Všechno mu ale vychází a všechno chytil. Líbí se mi, jak si hledá puk a je aktivní,“ vysvětluje jeho styl.



Jeho bývalý kouč z národního týmu Alois Hadamczik tvrdí, že když získá pohodu, je neporazitelný. „Tvoří dvojici s Machovským, ale tomu schází něco k úplné top výkonnosti a tu Salák má. Saša je zvláštní typ člověka. Potřebuje svůj klid, má svůj svět. Je rád v Praze, má tu rodinu a to mu pomohlo. Teď je to nejlepší gólman extraligy,“ soudí.



„Je fenomén, neporušuje životosprávu. Je třeba dát mu prostor pro seberealizaci. Věřil jsem mu, že se dá ve Spartě dohromady, i když dlouho po angažmá v Rize nechytal. Když to jednou umíte, tak to nezapomenete. Dal si jen pauzu, která mu moc prospěla,“ míní Hadamczik.

Pojede i na mistrovství světa? „Musíte se zeptat toho experta, kterého máme na střídačce. Máme zvláštního kouče národního týmu, u něhož nevíte, co kdy udělá. Včera jsem slyšel některé jeho výroky k mládeži a málem jsem naboural v autě. Ale Salák je teď nejlepší u nás, jen sám nevím, jestli by chtěl jet,“ dodal trenér.



Faktor Frodo a Kváčova hitparáda?

Brankář Liberce Petr Kváča.

A kdo dál? Přesvědčí ve svém prvním velkém play off statisticky nejlepší maskovaný muž extraligy Petr Kváča? S průměrem 2,07 branky na zápas a úspěšností zásahů 92,46 % kraloval všem. Neměl slabinu, ale k titulu ještě tým nedotáhl.



„Nevěřil jsem, že bude po příchodu do Liberce jasnou jedničkou, ale základní část měl číselně skvělou. Má před sebou silný tým, řeší však spoustu těžkých situací. Teď se ukáže, jak dobrý opravdu je. Když chytal play off za Budějovice v první lize, nebyla to žádná hitparáda, jenže tehdy byl o tři roky mladší. Dnes je mu 24 let, to je ideální věk a po skvělé sezoně by měl mít velké sebevědomí. Budu na něj moc zvědavý,“ tvrdí Málek.



Faktor muže na titul má i plzeňský Dominik Frodl. Brankář moderního střihu s neuvěřitelným kloubním rozsahem. Dobrý pozičně, skvělý reflexně. „Sebevědomím, klidem a svou usměvavou povahou působí na tým, dokáže ve zlomových momentech vytáhnout těžký zákrok,“ soudí Málek.

Královehradecký brankář Marek Mazanec likviduje vítkovickou střelu.

Žolíkem pro vyřazovací fázi bude i velmi zkušený jiný odchovanec Plzně Marek Mazanec. Borec se zkušeností ze zámoří i s titulem na kontě, který o další bojuje v Hradci.



„V sezoně měl 21 výher, vidím ho hodně vysoko. Vysoký gólman, obrácený gard, penzum zkušeností, nerozhodí se při špatném gólu. Dobře hraje holí, má dobrý pohyb po brankovišti i výborné reflexy a rozklek. Ale někdy mi přijde, že jeho soustředěnost zvadne a ztratí se ze zápasu. Má každopádně víc silných stránek než slabých a věřte, že bude mít motivaci, i když po sezoně odejde. Mluví se o Třinci a pokud na sebe narazí, bude se chtít předvést v tom nejlepším světle,“ připomíná Málek.



„Kouč Vláďa Růžička je navíc velký stratég a psycholog, co se týče brankářů. Dokáže Marka naladit, umí si hrát s gólmanskou dvojicí,“ dodává. Sám ostatně pod koučovým vedením podobné tahy zažil ve Slavii.



A co tolik kritizovaní třinečtí gólmani Štěpánek s Kacetlem? Každý má něco jiného. Štěpánek je poziční typ, Kacetl vyznává mrštnější reflexní styl. Mají na pohár?



„Štěpánek působil v top klubech, měl by dostat důvěru a mít play off na hrbu. Neměli by se střídat, ani toho nejsem zastáncem. Umí se připravit a nepodělá se z důležitého zápasu. Zvládal svou pozici dobře ve dvojici s Kořenářem,“ přibližuje. Zlom nastal o Vánocích příchodem Ondřeje Kacetla. Začali v brance rotovat a Štěpánkova výkonnost šla dolů.



„To nebylo dobré. V Třinci není jednoduché chytat. Máte dobrý tým, nejdou na vás klasické střely. Tým tlačí, potom propadne, likvidujete spíš přečíslení,“ míní současný trenér gólmanů Slavie a televizní expert.

Nečitelné je však brankoviště Komety. Bude chytat Vejmelka, který letos sahal po rekordu v počtu nul za sebou? Nebo snad nadějný Lukáš Klimeš už umí zvládat i těžké zápasy? „Čekal jsem, že když na těžký zápas na Spartě nastupuje od začátku Vejmelka, že bude jedničkou on. V neděli chytal Klimeš. Důležité je, i když byli oba během sezony vyrovnaní, aby číslo jedna bylo určené,“ uvažuje.



Brankářské překvapení však hledá jinde. „Každopádně si myslím, že se ještě v dobrém světle ukáže karlovarský Filip Novotný a vyřadí Pardubice. Je výborný pozičně, zkušený, skvěle hraje hokejkou. Moc se mi líbí. I když před sebou nemá tak silné mužstvo, on dokáže vyhrávat zápasy,“ věří.

Ukaž se, God(zil)lo!

Překvapením play off by i díky momentální formě mužstva i brankáře Denise Godly měl být Litvínov. Také on urazil kus cesty od příchodu z finského Kuopia do Kladna a následně k Vervě.



„Je to dobrý gólman, ale mezi top výběr ho neřadím. Nemá tu auru kolem sebe jako svého času Pavel Francouz. Vloni strašně lítal a vyjížděl. Teď je vidět, že se více zatáhl, ale má to těžké. Litvínov nemá super pevnou obranu, on musí řešit spoustu těžkých situací. Ukazují to i jeho čísla,“ vyzdvihl Málek jeho přínos. Ta čísla jsou skvělá - 43 zápasů, úspěšnost zákroků 91,35 %, průměr obdržených gólů 2,51.

„Zkušenosti s play off měl akorát ve Finsku, kde byl dvojka, zachytal si šest zápasů, ale měl skvělé statistiky. Je nejvyšší čas, aby dokázal, jak na tom vlastně je. Musí se ukázat, jak tíhu okamžiku zvládne. Play off je o level výš než základní část a Litvínov ho potřebuje mít stoprocentního,“ upozorňuje.

Barulin na dovolené, Klouček na druhé koleji

Brankář Pardubic Konstantin Barulin.

Kdo naopak nepůsobí jistě a nejspíš nedostane ve velkém šanci ukázat svůj vítězný potenciál, to je pardubický Konstantin Barulin. „Nebyl to dobrý nákup, za mě velké zklamání. Má to v Čechách trochu jako dovolenou, protože v každém zápase dostal alespoň jeden gól, co jde za ním,“ nebere si Málek servítky.



V záloze už je jen Milan Klouček, přehlížený brankář s talentem. V Pardubicích se letos doslova musel cítit jako to páté kolo u vozu. Když začala sezona, střídal se s Pavlem Kantorem. Když bylo jasné, že se nerozběhne NHL, přišel Daniel Vladař. Když klub vycítil šanci na dobrý výsledek v zachráněné sezoně, přivedl mu jako další nežádanou konkurenci právě Barulina.

„Je to jejich odchovanec, tak kdy jindy mu už dát šanci?“ ptá se Málek. „V sezoně ho zbytečně upozadili a točili s Barulinem. Ať se ukáže a dají mu důvěru. Po výborné přípravě prostě doplatil na strašný začátek, kdy dostal sedm gólů a nevedlo se ani týmu. To se vám jde do dalšího zápasu vážně dost špatně. Protrpěl si to, ale ve Vrchlabí znovu dostal chuť,“ uzavírá.

Kdo se zařadí po bok tuzemských legendárních mužů s titulovou aurou? Bude to všemi vychvalovaný Salák? Předkolo play off začíná už dnes odpoledne.