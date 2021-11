ONLINE: Předposlední Kladno hraje na ledě lídra. Brno se střetne s Plzní

Od 17 hodin startuje první duel: mistrovský Třinec doma přivítá Kladno. Oceláři po prohře s Hradcem přišli o sedmizápasovou vítěznou šňůru bez ztráty jediného bodu. To Rytíři sbírají porážky pravidelně. Předešlý vzájemný duel však zvládli 4:3 po nájezdech.

O hodinu později program uzavírá i atraktivní souboj mezi brněnskou Kometou a Plzní. Už první střetnutí těchto celků v sezoně skončilo výhrou Brna 6:5 po nájezdech. Oba týmy mají v poslední době nevyrovnanou výsledkovou formu a obecně poměrně dost branek dostávají i dávají. Škoda dokonce disponuje nejlepší ofenzivou v extralize.

Opačnou tendenci lze sledovat u týmů, které hrají ve stejný čas: Hradec Králové s Olomoucí vycházejí z pevné obrany. Východočeši k tomu ve srovnání s Hanáky přidávají ještě podstatně vyšší produktivitu v zakončení. Obě mužstva dokázala v posledních utkáních vynulovat své soupeře a zvítězit 2:0, Mountfieldu se to navíc povedlo proti Třinci.

Odolné a houževnaté České Budějovice mohou směle pomýšlet na umístění v elitní pětce. Pokud doma zdolají Pardubice, budou dál těsně pronásledovat právě pátou Plzeň. Jenže Jihočeši se asi pořádně nadřou, aby podmínku splnili. Silné Dynamo, jemuž patří třetí příčka, dosud padlo jen šestkrát. Vyhrálo i vyrovnané úvodní setkání obou celků 3:2.

V dalších utkáních se střetnou dvanácté Karlovy Vary se Zlínem. Berani pokračují už bez svého nejproduktivnějšího hráče Tomáše Mikúše, který chce do jiného týmu.

Znovu rozjetá Mladá Boleslav jede do Vítkovic. Ostravané jsou sice až jedenáctí, ale mají dva zápasy k dobru. Dvě výhry by je rázem poslaly do kontaktu s šestou pozicí.



Kolo vzhledem k lichému počtu týmů vynechává Liberec. Čtvrteční předehrávku mezi Litvínovem a Spartou vyhráli Severočeši 3:2.